Když v roce 1966 vyhrála Anglie domácí mistrovství světa, nikdo ze současného hráčského kádru Albionu ještě nebyl na světě. Od té doby však „Three Lions“ marně čekají na další zlato z velkého turnaje. Dočkat se mohou v neděli v Berlíně, kde odehrají finále Eura proti Španělsku.

„Psali jsme historii. Fantastický výkon a výsledek, jsem na všechny členy týmu neskutečně hrdý. Dokázali jsme něco neuvěřitelného, ale ještě jeden zápas nám zbývá,“ řekl po zápase kapitán Harry Kane.

close info Zdroj: Profimedia / AP Photo / Andreea Alexandru zoom_in Semifinále Eura 2024: Anglie - Nizozemsko.

Semifinále v Dormundu přitom začali lépe Nizozemci. Šťávu dodal zápasu hned v sedmé minutě Simons, který o míč obral Rice a krásnou střelou zdálky otevřel skóre. Oranžová část publika na Vestfálském stadionu explodovala nadšením a hned viděla nizozemský nároďák ve finále Eura – poprvé od zlatého roku 1988.

Jenže Angličané rychle odpověděli. Jednu šanci Kane ještě neproměnil, vzápětí byl ale při pokusu o střelu faulován. Dramaticky se zmítal na trávníku a držel se za kotník, jakmile ale rozhodčí Zwayer zkontroloval situaci na videu a nařídil penaltu, anglický kapitán křepce vyskočil a vzal si míč.

Kane během turnaje podával velmi nevýrazné výkony a byl hojně kritizován, pokutový kop ale s přehledem proměnil a svou třetí trefou na turnaji srovnal na 1:1.

Rozhodl střídající hráč

Kritika se ostatně během Eura snášela na celý výběr trenéra Southgatea, v prvním poločase však borci z kolébky kopané předvedli velmi slušný výkon. Byli aktivnější, často dlouhé minuty nepůjčovali Nizozemcům balon a měli i šance. Třeba Foden trefil technickou střelou tyč. I „oranjes“ však dokázali zahrozit, pro změnu břevno trefil po rohu hlavou Dumfries.

Po změně stran začala anglická hra opět upadat do stereotypu, kterým se vyznačovala v předchozích kolech. Sakův gól neplatil kvůli ofsajdu. Nizozemsko hrozilo hlavně po centrech: v 65. minutě vychytal Van Dijka mrštný brankář Pickford. A horkých chvilek v anglické šestnáctce pomalu přibývalo.

Nic se neujalo a zdálo se, že duel poklidně směřuje do prodloužení. Už po uplynutí 90. minuty to však přišlo. Střídající Watkins, jenž přišel na hřiště místo Kanea, se skvěle zorientoval v pokutovém území a přes obránce se trefil přesně k tyči. Nizozemci už neměli čas na odpověď a vypukly anglické oslavy.

Stejně jako na minulém Euru je Anglie ve finále a pokusí se napravit tři roky staré selhání z Wembley. „Proti Španělsku to bude další neskutečně těžký zápas. Ještě ten nás dělí od přepsání historie. Ať už to bude devadesát minut, sto dvacet minut, penalty, my si to užijeme,“ řekl Kane emotivně.