Předčasné finále? Od čtvrtfinálového utkání mezi Španělskem a Německem se hodně čekalo. Ve Stuttgartu na sebe narazily dva dosud nejlepší celky Eura, přičemž pro tým z Pyrenejského poloostrova hovořila stoprocentní bilance i pohledná hra, pro Němce zase nesmírná semknutost, vůle a samozřejmě i domácí prostředí.

A skutečně bylo na co se dívat. Nadějné šance se střídaly na obou stranách, ovšem první gól padl až po přestávce. Postaral se o něj Olmo, který v 51. minutě po Yamalově přihrávce pálil přesně k tyči. Španělské akcie prudce stoupaly.

Jenže Němci se, jak známo, nikdy nevzdávají. Jejích tlak sílil a sílil, střídající Füllkrug trefil tyč, příležitostí přibývalo. Vyrovnávací gól visel ve vzduchu. Došlo na něj minutu před koncem normální hrací doby, hrdinou okamžiku se stal Wirtz. Jednadvacetiletý záložník Leverkusenu se skvěle položil do halvoleje a skákavou střelou rozjásal stuttgartskou arénu.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Čtvrtfinále Eura Německo - Španělsko.

I v prodloužení pokračoval živý a zajímavý fotbal. Ke kontroverzní situaci došlo na prahu druhé patnáctiminutovky, kdy se Němci marně dožadovali penalty za Cucurellovu hru rukou v šestnáctce. Zkušený sudí Taylor však zachoval anglický klid.

Už se zdálo, že zápas spěje do penaltového rozstřelu, když celé Německo šokoval přesně hlavičkující Merino. Domácí obrana na něj zapomněla a on v 119. minutě dal na 2:1 pro Španělsko. Šokovaní Němci se ještě vrhli do posledního zoufalého náporu, v němž Füllkrug zahodil obří možnost a Carvajal byl vyloučen, ale skóre už se neměnilo.

Do semifinále tak po velkém dramatu postoupili Španělé, utkají se v něm s vítězem zápasu Portugalsko – Francie (hraje se dnes od 21 hodin). Německý sen o domácím zlatu skončil v slzách.