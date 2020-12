Pondělní los v Curychu poslal Česko do pětičlenné společnosti, v níž je Belgie, Wales, Bělorusko a Estonsko. Přímo na turnaj postoupí jen vítěz, druhý tým si ztahraje baráž, kam se Češi mohou dostat také díky nedávnému triumfu ve druhém levelu Ligy národů.

Trenér Šilhavý, ostatně jako vždy, respektuje sílu protivníků. „Belgie je velký favorit, momentálně nejlepší tým v žebříčku FIFA. Považuju ji za vůbec největšího kandidáta na vítězství celého šampionátu,“ prohlásil.

Ano, Belgičané mají skvělý tým, v němž září Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku a další hvězdy velkých klubů. Na posledním mistrovství v Rusku vybojovali bronzové medaile.

„Nemyslím si, že by proti nám stál nějaký protivník, kterého bychom se měli bát. Z losování nejsem zklamaný. Každý ze čtyř soupeřů má své vlastní silné stránky," řekl serveru Nieuwsblad španělský trenér Roberto Martínez, španělský trenér v belgických službách. „Česká republika je jako tým srovnatelná s Walesem, spoléhá také na nové talenty. V Lize národů postoupila mezi elitu, její hráči se prosazují v Premier League. Na zápasy s ní už se těším,“ doplnil.

Jeho tým by měl podle jmen vládnout. „Věřím tomu, že my se o druhé místo, které znamená baráž, popereme,“ uznal Šilhavý. „Wales je také silné mužstvo, hrálo velmi dobře v Lize národů, rovněž vyhrálo skupinu. A nepodceňujeme ani Estonsko a Bělorusko, byť věřím, že máme dostatečně silný tým na to, abychom to s nimi zvládli,“ uvedl.

Vedle toho se mu ulevilo, že tým nebude muset v současné nejisté době vyrážet do dalekých destinací typ Kazachstánu či Ázerbájdžánu. „Jednoznačně jsem si z tohoto hlediska oddychnul,“ přiznal.

Kvalifikace začne už v březnu, dohraje se během roku 2021.