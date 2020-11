Mizerné rozpoložení českých klubů. V Evropské lize bez hráčů i trenérů

Tuzemský fotbal bojuje o koeficient. Vypadá to jako složitost, ale jde o jednoduchou, na druhou stranu však velmi zásadní věc. Je třeba, aby kluby v evropských pohárech zabodovaly, poněvadž se to promítne do dalších sezon.

Evropská liga Slavia - Leverkusen | Foto: CPA/Eduard Erben