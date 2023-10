Sparťana mezi hvězdami střída slávista. V prvním hracím týdnu Evropské ligy se stal mužem kola Ladislav Krejčí, teď letenského kapitána vystřídal Mojmír Chytil ze Slavie. Dvougólový střelec napodobil sparťan a ovládl anketu UEFA.

Mojmír Chytil ze Slavie | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Mojmír Chytil řídil kanonádu fotbalistů Slavie proti Tiraspolu. Pražané vyhráli 6:0 a výrazně se přiblížili postupu ze skupiny. Chytil nasázel dva góly a na další přihrál. Dostal se do nominace na hvězdu kola a hlasování nakonec ovládl. Český útočník porazil Lucase Paquétu z West Hamu, Andreu Belottiho z AS Řím a Mattea Ruggeriho z Atalanty. Navázal tak na vítězství sparťana Krejčího v předchozí kole anketyl.

Chytil se v evropských pohárech prosadil poprvé. „První góly v pohárech chutnají krásně. Jsem za to hrozně rád, že se mi to takhle povedlo,“ culil se Chytil, který do Edenu přišel v létě z Olomouce.

Sešívaná kanonáda. Tiraspolský Šerif obdržel od Slavie v Edenu šest gólů

Reprezentační útočník si dělal zálusk na hattrick. Tenhle kousek se mu povedl loni při debutu v národním dresu.

„Přiznám se, že jsem myslel i na hattrick. Škoda, že jsem ho nedal. Ke konci zápasu jsem měl šanci, mohl jsem nějakou proměnit. Ale jsem rád za kluky, že dali gól i ostatní. Důležité je týmové vítězství a způsob hry, jakým jsme k tomu došli,“ uznal.

„Mojmír hrál skvěle. V poslední době měl hroznou smůlu, v Teplicích a proti Spartě mu VAR neuznal gól, teď ho branka nakopla k velice dobrému výkonu,“ chválil kouč Jindřich Trpišovský.

Český vicemistr ještě neztratil ani bod a před bitvou s neporaženým AS Řím je v ideální pozici. Do jarní fáze projdou tři ze čtyř mužstev v tabulce. „Šest bodů ze dvou zápasů, z toho jeden venku, super začátek. Musíme v tom pokračovat,“ dodal Chytil.