/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Devět změn v základní sestavě a kompletně nově poskládané útočné trio. To si připravil pro přátelský zápas s Maďarskem reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. A směrem dopředu se osvědčila souhra z pražské Slavie. Mojmír Chytil ve druhé půli dobře napadal a po chybě soupeřů nahrál Václavu Jurečkovi před odkrytou bránu na první gól v národním týmu. „Už jsme si na sebe zvykli a jsou tam nějaké automatismy. Šlo nám to,“ pochvaloval si souhru s klubovým parťákem Chytil.

Čeští fotbalisté remizovali v Maďarsku. | Foto: ČTK/AP Photo/Denes Erdos

S Maďarskem jste remizovali 1:1. Jak tento výsledek hodnotíte?

Mohli jsme vyhrát, ale Maďarsko je silný soupeř, takže remíza asi odpovídala průběhu. Myslím ale, že jsme z toho mohli vytěžit víc.

Jediný český gól jste připravil Václavu Jurečkovi. Jak padl?

Míč šel za obránce, já s ním šel do souboje a dostal jsme se před něj. Pak jsem viděl, že je gólman hodně blízko mě, a viděl jsem Vencu periferně, že je tam sám. Hlavou jsem mu to přistrčil a naštěstí obránce, co byl za Vencou, do toho nestrčil. Venca to už uklidil.

Spolupráce s Jurečkou vám fungovala. Přenesli jste si souhru ze Slavie?

Musím říct, že jo. Už jsme si na sebe zvykli a jsou tam nějaké automatismy, co po nás chce trenér ve Slavii, plus jsme se řídili pokyny, co po nás chtěl trenér tady. Automatismy tam byly a šlo nám to.

Sám jste měl dobrou šanci v první půli po přihrávce Hložka. Proč šla střela jen doprostřed?

Trefil jsem to špatně, byl jsem špatně vytočený. Hložan to tam dával skvěle. Moje chyba, musím to trefit líp.

Utkání bylo hodně vyhrocené. Připravilo vás to v přáteláku?

Překvapilo. Já to ale mám rád. Lepší, než kdyby to bylo moc kamarádské. Hrajeme fotbal, musí to být válka. Škoda, že jsme ji nevyhráli.

Jak těžké byli souboje s Maďary?

Všichni byli urostlí chasníci. Máme je i u nás v lize i tady na repre. Musím se připravit na každý zápas. Každý stoper je tvrdý a silný, takže se na to musím připravit.

Co jste říkal na atmosféru? Na stadionu bylo přes 50 tisíc diváků.

Fantastické. Před takovou kulisou jsem ještě nehrál. Před nejvíc diváky jsem hrál za repre v Turecku a tohle to ještě předčilo. Byl jsem nadšený.

Cítíte se už jako stálý člen reprezentace, nebo si pořád zvykáte?

Jako stálý člen áčka se necítím. Snažím se v klubu podávat co nejlepší výkony a potom jen čekám, jestli pozvánka přijde, nebo ne. Za každou jsem rád, užívám si tady každý den. Je to pro mě skvělý zážitek.

Jak celkově hodnotíte zářijový sraz, který přinesl dvě remízy?

Remíza s Albánií nás mrzí. Tímhle zápasem jsme to chtěli odčinit a ukázat fanouškům, že jsme fotbal nezapomněli. Myslím, že v určitých pasážích zápasu jsme to ukázali. Ne všechno se povede, ale myslím, že jsme to odčinili a výkon měl parametry. Škoda remízy s Albánií. Tuhle remízu bereme, ale do příštího srazu se musíme ponaučit. Už před zápasem jsme si řekli, že příští sraz pro nás začíná už teď a že si musíme jít udělat sebevědomí, což se nám povedlo. Musíme to přenést do dalšího srazu a udělat víc bodů.