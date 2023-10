/GALERIE/ Jméno Mojmíra Chytila rezonuje od kvalifikačního utkání české reprezentace v Albánii celou fotbalovou veřejností. Místo oslavovaného střelce se stal nechtěným smolařem, který po sporně udělené červené kartě oslabil národní tým. Ten se pak vrátil z Albánie s ostudnou porážkou. Odchovanec olomoucké Sigmy a rodák ze Skalky na Prostějovsku, se objevil na skok na Hané. Rozpovídal se o svém diskutabilním vyloučení a také působení ve Slavii Praha.

Mojmír Chytil se stal čestným Jestřábem, říjen 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Po tom vyloučení jsem prožíval těžké chvíle. Jsem ale moc rád, že kluci zvládli následující zápas s Faerskými ostrovy a tím pádem máme postup na Euro stále ve svých rukách," ohlédl se za uplynulou repre pauzou Chytil.

"Stojím si za tím, že to ruka nebyla. Potvrzují to i video záběry. Gól jsem vstřelil regulérně ramenem," má jasno vytáhlý útočník s tím, že musí vše hodit za hlavu a jít dál. "Samozřejmě, že mě ta karta moc mrzí, ale už s tím člověk nic nenadělá."

Kariéra kluka z malé vesničky nabrala zásadní změnu kurzu před půl rokem. Do té doby nadějný ligový hráč provinční Sigmy Olomouc se dostal do pražské Slavie a usadil se pevně i v reprezentaci. "Vůbec bych v té době o něčem podobném nepřemýšlel. Když se ohlédnu, tak ten rok byl pro mě hodně hektický, ale současně i krásný. Jsem moc rád, že se mi podařil takový posun v kariéře," komentuje turbulentní období borec s čichem na góly.

Konkurence ve Slavii je obrovská

Boj o stálé místo v sestavě předního českého klubu je tvrdý. "O místo v základu usiluje spousta hráčů. Hraje ten, kdo má nejlepší formu. O své místo bojuji, nejsem uražený, když nastoupím třeba na posledních pět minut. Vždycky chci svému týmu pomoct. Dal jsem v posledních zápasech i nějaké góly," rozebral svou pozici v klubu Chytil.

Nová posila Jestřábů: Fotbalový reprezentant Chytil má vlastní dres s číslem 13

Na své první derby se Spartou nevzpomíná rád. "Také mi neuznali gól, takže nic moc. Atmosféru jsem si užil, i když fotbalově to byla spíše válka. Bylo to moje první derby a je škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce," říká borec, který vstřelil na konci vypjatého duelu gól, který byl ale následně odvolán a proti jeho Slavii byl nařízen pokutový kop, z nějž Sparta vyrovnala na konečných 1:1.

Na největšího rivala ztrácí sešívaní dva body

"Já věřím, že letos získáme titul. Slavia má nejvyšší ambice. Chtěl bych slavit mistrovský pohár a co nejdál se dostat i v Evropské lize. Sezona je ale běh na dlouho trať. Je k tomu potřeba i kousek štěstí a udržet vyrovnané výkony," neskrývá ambice autor letošních tří ligových gólů.

Střelecký plán nemá, ani žádná konkrétní čísla. "Já si nikdy žádný cíl, kolik bych chtěl dát branek, nedávám. Jako útočník vstupuji do každého zápasu s tím, že chci vstřelit gól. Hlavně ale chci, abychom vyhrávali jako tým. Takže když přispěji k úspěchu mužstva a gól nedám, tak budu rád," prozradil svou hráčskou náturu Chytil.

Rodina a kamarádi chybí, ale Vánoce jsou za dveřmi

"Od přestupu do Slavie se dostanu domů jednou za měsíc. V prosinci už bude ale pauza a plánuji doma strávit Vánoce. Zajdu se podívat v Prostějově i na hokej, fandím od mala Jestřábům," usmívá se při představě dlouhého volna čtyřiadvacetiletý mladík.

V Praze už se vyzná, do Edenu jezdí autem. "V hlavním městě jsem už zabydlený. Jsem sám, přítelkyni nemám. Bydlím kousek od stadionu a jezdím autem, trefím v pohodě," dodává.

K dalšímu reprezentačnímu srazu není daleko. Nejprve přijde duel v Polsku a pak… "Věřím v postup a chtěl bych ho oslavit s fanoušky v posledním zápase s Moldavskem u nás v Olomouci," uzavírá Mojmír Chytil.