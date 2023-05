Hrdinou pohárového derby mezi Spartou a Slavií se stal čtyřiadvacetiletý záložník David Douděra. První branku vstřelil krásnou ranou z voleje po rohovém kopu a o chvíli později šikovně odcentroval a soupeři si míč sami srazili do sítě. „Hned, jak jsem to trefil nártem a nesvezlo se mi to jako na Bohemce, jsem přesně věděl, že to tam zapadne,“ rozpovídal se po utkání o svém gólu. Emoce z vítězství v MOL Cupu z něj přitom přímo sršely.

David Douděra (vpravo) se raduje z vítězství ve finále MOL Cupu | Foto: CPA

Jak si vychutnáváte zisk poháru na Letné?

Neskutečný pocit vyhrát tady u rivala. Jsem nesmírně šťastný za celou Slavii. Opravdu velká radost.

A co teprve, když jste to rozhodl. Jaký byl váš gól?

Nádherný, ale já si tohle nepřipouštím, nepotřebuju ventilovat ven, že jsem dal hezký gól. Jsem rád, že to Slavia zvládla, pomohl jsem týmu a tým pak zase pomohl mně, protože posledních deset minut už jsem myslel, že mi nohy upadnou. Už jsem si i mačkal body na rukou, abych se trochu nabudil. Jako tým jsme to zvládli, takhle by to mělo vypadat.

Co jste v tu chvíli prožíval? Vypadalo to, že jste se rozbrečel dojetím.

Jo, to jsem prožíval. Ani nevím, jak to vysvětlit. Už jsem to několikrát říkal. Nějakým způsobem jsme byli vychovávaní, každý fotbalista má svoji cestu, někteří kluci ze Slavie mají už víc pohárů, ale pocit u toho prvního je nepředstavitelný. Já jsem emoční kluk, emoční magor, takže to hodně prožívám. Vevnitř to jsou neuvěřitelné pocity, ani pak nemám slova, abych to novinářům vysvětlil. Víceméně bych byl za magora. Vím, že to tak působí, ale jde to ze mě jenom od srdce. Užívám si to. Jestli na mě někdo kouká dobře, nebo špatně, to neovlivním. Já jsem rád sám za sebe a za celou Slavii. Proto to dělám.

Pohár patří Slavii. Proti Spartě rozhodla pětiminutovka a vlastní gól

Byl to nejdůležitější gól vaší kariéry?

Jo, nejdůležitější. Neřekl bych nejhezčí, i když samozřejmě byl hezký, ale rozhodně nejdůležitější.

Když jste to trefil, věděl jste, že to půjde do brány?

Jo, hned jak jsem to trefil nártem a nesvezlo se mi to jako na Bohemce, tak jsem přesně věděl, že to tam zapadne. Tyhle voleje trénuju na tréninku a trénoval jsem je během covidu i s bráchou a s tátou. Vím, že když to takhle dobře trefíte, tak to tam zapadne.

U druhé branky jste ale při centru asi nezamýšlel, že si to tam Sparta takhle srazí…

Říkal jsem si, že jsem si tam trochu hrál na Marka Matějovského, protože ten mi to tam v Boleslavi vždycky takhle ťopnul. Já jsem si tam doběhl, takže jsem to chtěl zkusit a myslím, že jsem tam hledal Micka. Oni se tam nějak srazili a vyplynul z toho gól.

Pocta pro Čecha. Jako druhý brankář byl uveden do Síně slávy Premier League

Cítili jste od úvodu, že máte ze hry víc?

Jo, myslím, že jsme na to byli dobře takticky připravení. Viděli jsem, že herně i běžecky jsme lepší a soustředili jsme se jeden vedle druhého pokorně na každý náš výkon. Když se takhle jednotlivě soustředíte na svůj výkon, tak z toho vznikne tým a týmovost. To se nám tentokrát povedlo.

Jde při takovém zápase vůbec vnímat atmosféra z tribun?

Já jsem ji jednoznačně vnímal. Musím říct, že fanoušci Slavie byli nepředstavitelní. Když si se mnou přišel povídat táta, tak říkal, že nečekal, že budou slyšet víc než sparťanští fanoušci. Cítili jsme se jako doma, fanoušci nám hodně pomohli.

Neměl jste ve druhé půli pocit, že útočíte na Tribunu Sever?

Jednoznačně, ten pocit ve mně byl. Užíval jsem si to a připadal jsem si jako v Edenu.

Co byste říkal, když jste přicházel, kdyby vám někdo řekl, že za pár měsíců rozhodnete pohár na Letné?

Nevěřil bych mu, jednoznačně ne. Je mi to blbé, mohl bych se tady o sobě rozpovídat, jakou jsem ušel cestu. To by bylo asi na dlouho a na hodně článků, ale nemám to zapotřebí. Vím vnitřně, co jsem prožil, a nečekal bych to. Jsem vděčný, že jsem si touhle sezonou takhle prošel, ale ještě to nekončí. Ještě bychom rádi titul.

Jak důležité pro vás je, že jste v sezoně neprohráli ani jedno derby?

Z psychologického hlediska je to jednoznačně důležité. Tým to nabudí. Tyhle zápasy jsou jenom o psychice, není to úplné o fotbale. Když hrajete za Spartu nebo Slavii, tak jste prostě fotbalista a něco umíte. Tyhle zápasy jsou pak o psychice. Tři zápasy nasvědčují tomu, že Slavia je momentálně mentálně výš.

Finále bylo dobře zorganizované a skvělý výkon odvedl i sudí Dalibor Černý, který pískal i poslední derby. Co jste říkal na jeho výkon?

Nechci, aby to vyznělo, že někomu lezu do zadku, ale musím před tímhle rozhodčím smeknout klobouk. I co se týče komunikace, tak je nejlepší v lize. Když za ním doběhnu a něco se mu snažím říct z mého pohledu, tak mi pokorně, zdůrazňuji pokorně, odpoví, jak to viděl, a konec. Já mu poděkuju, že mi odpověděl. Na nic si nehraje, není arogantní. Někteří rozhodčí v lize mi přijdou hrozně arogantní, ale klobouk dolů před tímhle. Hráčům to pomůže, protože komunikace je důležitá. V životě i na hřišti. Klobouk dolů.

Jak budou vypadat oslavy?

Uvidíme. Zhodnotíme si to s trenérem, jakou taktiku zvolí.