José Mourinho bude novým trenérem fotbalistů Tottenhamu. Věhlasný Portugalec nahradí na lavičce finalistů Ligy mistrů odvolaného Mauricia Pochettina. Londýnský klub to oznámil na svém webu.

José Mourinho | Foto: ČTK

Mourinho uzavřel smlouvu do konce ročníku 2022/23. Šestapadesátiletý kouč se vrací do Premier League po necelém roce, loni v prosinci skončil v Manchesteru United. S tím vyhrál Evropskou ligu, Ligový pohár a anglický Superpohár, loni ale United prožili nejhorší začátek sezony za posledních 28 let.