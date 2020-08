Fotbalový defenzivní záložník anglického West Hamu Tomáš Souček věří, že se na něm v nové sezoně projeví letní odpočinek a náročná příprava. Zároveň doufá, že si do nového ročníku přenese střeleckou formu z konce předchozí sezony a letní přípravy.

Záložník Tomáš Souček hovoří s novináři 7. října 2019 v Praze na srazu české fotbalové reprezentace před zápasy s Anglií a se Severním Irskem. | Foto: ČTK / ČTK

"Cítím se velmi dobře. Poslední zápas byl pro mé tělo pořádně náročný, jelikož jsme se tvrdě připravovali, ale bylo to podle mě třeba. Měl jsem více času na zotavení a odpočinek. Snad se to na hřišti projeví," řekl Souček v rozhovoru pro klubovou televizi poté, co v sobotním přípravném duelu proti druholigovému Brentfordu pomohl rozhodujícím gólem k výhře 2:1. Souček skóroval ve druhém přípravném duelu po sobě.