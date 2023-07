/ROZHOVOR/ Po zranění Lukáše Hejdy dohrával sobotní ligový zápas v Teplicích (0:1) s kapitánskou páskou na paži záložník Lukáš Kalvach, který přišel ve středu s trenérem Miroslavem Koubkem na tiskovou konferenci před pohárovým zápasem s kosovským FC Drita.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Jak dlouho vám trvalo, než jste se oklepali ze sobotní ligové porážky v Teplicích (0:1)? Vyříkali jste si to?

Museli jsme se z toho oklepat velmi rychle, protože nás hned čeká velmi důležitý zápas. Samozřejmě jsme si řekli, co je potřeba zlepšit a tím jsme Teplice uzavřeli.

A co je potřeba zlepšit?

Za prvé musíme dát nějaké góly, ty budou před odvetou důležité. Musíme přidat na bojovnosti, zlepšit pohyb, lépe držet míč, být nebezpečnější, přímočařejší.

VIDEO: Vzhůru do boje o Evropu. Viktorii přijel soupeř z Kosova

Ale průběh zápasu se dá asi očekávat podobný, jako to bylo v Teplicích, kde jste museli hrát do zabezpečené obrany soupeře a měli jste s tím problémy…

Viděli jsme pár jejich zápasů. Myslím, že nás čeká podobný styl, mají defenzivu velice dobře zvládnutou. Budeme dobývat jejich, řekli jsme si co a jak, abychom se do nich dostali a udělali si dobrý výsledek do odvety.

Také bude potřeba zlepšit standardky, které vám v Teplicích nešly. Souhlasíte jako jeden z jejich exekutorů? Nacvičovali jste je?

Standardky trénujeme každý týden, v Teplicích jsme z nich nebyli nebezpeční. Jsem jeden z těch, co je kopali, takže zodpovědnost padá i na mě. Doufám, že se to zlepší, protože standardky jsou jinak naše velká síla.

Záložník Lukáš Kalvach.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Jak berete, že úvodní zápas začínáte doma a pak vás čeká odveta na horké půdě v Kosovu?

Myslím, že teď, když už se nezvýhodňuje gól vstřelený venku, není výhoda domácího prostředí až tak důležitá. Pro nás se nic nemění, musíme zvládnout oba zápasy.

Na utkání vás přijede povzbudit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. Bude to pro vás vzpruha?

Je super, že nás přijede podpořit po takovém úspěchu. Jsme rádi. Je to skvělá hráčka, my jsme jí drželi palce na soustředění, když hrála finále Wimbledonu.