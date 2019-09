Největší pozornost bude poutat pražské derby Slavia - Vyšehrad. Ovšem pozor, nebude se konat v Edenu, ale na Žižkově. Vršovický stánek totiž večer hostí odvetný zápas slávistek proti skotským Hibernians. Aby fanoušci stihli oba zápasy, začínají muži úderem 16. hodiny a ženy v 19.30.

„Zápasy na našem stadionu jsou pro nás odměnou za celoroční práci a vždy si to užíváme,“ těší slávistickou útočnici Terezu Kožárovou. „V Edenu jsme ještě neprohrály, a tak doufáme, že sérii natáhneme dál,“ dodává sedmadvacetiletá opora.

MOL Cup se na území metropole bude hrát ještě v Holešovicích, kde Vltavín hostí Budějovice. Sparta jede do Jihlavy, Dukla do Domažlic a Žižkov do Karviné. Bohemians se zapojí až v říjnu.