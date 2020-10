„Samozřejmě, že jsem zatčením funkcionářů v čele s Romanem Berbrem zaskočený. Myslel jsem si, že je člověkem, na kterého ani není metr! Vždy vše dokázal zařídit, jak to hlavně jemu vyhovovalo,“ má jasno předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

Situaci ale stejně jako většina fotbalového národa nepřeceňuje.

„Jsme na začátku vyšetřování a klidně se může stát, že pan Berber už v pondělí bude z domu sledovat televizi a všemu se smát. Všichni ale víme, jak desítky let silně ovlivňoval a stále ovlivňuje fotbal především prostřednictvím rozhodcovské linie,“ má jasno 54letý funkcionář, která je v čele okresního svazu 14 let.

„Musím se zpětně smát, když všichni jeho podporovatelé v jeho vlivu viděli jen pracovitost. Prý právě jí dokázal pro fotbal všechno zařídit,“ směje se Kopčil.

Co říkáte na zatčení Romana Berbra a vyšetřování lidí z jeho okolí?

Snad to pro fotbal dobře dopadne a prokážou se dlouholeté nekalé úmysly těchto funkcionářů!

Celou poslední dobu česká komora téměř jednohlasně stála za Berbrem, otázkou však je, zda všichni jeho podporovatelé věděli o jeho praktikách. Třeba tento moment pročistí ovzduší v českém fotbale!

Není to ostuda pro fotbal?

V poslední době je těch afér okolo fotbalu dost, počínaje kauzou Ivánku kamaráde, dále problémy expředsedy Chvalovského, stejně jako posledními nestandardními kroky Miroslava Pelty. Bohužel poslední kauza přichází v nejméně vhodnou dobu pro fotbal, kdy je na hlavní scéně koronavir, kvůli němu přijde česká kopaná už o dost peněz. Ani nechci odhadovat, kolik fotbal může stát tato další, velká kauza…

Měl by se pan Berbr, stejně jako Pelta po vzetí do vazby, vzdát všech funkcí ve fotbale?

Jednoznačně! Ale bavíme se o charakteru člověka. Každý soudný člověk, když už by byl takto podezřelý, kdy se šetření opírá o výsledky vyšetřování policie, by odstoupil.

Je to hlavně problém Čech, kde byl posledních deset let Berbr téměř jednohlasně podporován.

Nesnažil se proniknout pan Berbr i do struktur kopané na Moravě?

To víte, že ano! Bojím se domyslet, kdyby se mu jeho aktivity proniknout do moravského systému podařilo naplnit. To by už nemusely být valné hromady, volby by pak připomínaly časy za vlády komunistů… Osobně jsem s ním mluvil jen jednou, ale vím, jak se do našeho i jiných okresů snažil dostat svým vlivem přes bývalé rozhodčí, kteří se snažili dostat do čela svazů. Naštěstí se mu to ve většině případů nepodařilo. Jen dobře nejen pro moravský fotbal!