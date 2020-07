První fotbalové krůčky dělal v Boskovicích, pak se dostal do Brna a ze zdejších mládežnických týmů, aniž by si připsal jediný start v nejvyšší soutěži, zamířil rovnou do světa velkých fotbalových hvězd.

Před časem nejlepší český dorostenec do 17 let se vydal do Itálie, kde zaujal pozorovatele z Bergama. A v týmu, kterému se v posledních sezonách enormně daří a podruhé v řadě se chystá na účast v milionářské Lize mistrů, čerstvě podepsal nový pětiletý kontrakt.

I navzdory tomu, že poslední měsíce v Atalantě pro něj nepatřily k těm nejveselejším. Zatímco se nejen fotbalová Itálie zmítala v koronavirových problémech, osmnáctiletý mladík se zotavoval po operaci kolene. Kvůli zdravotním potížím musel vynechat téměř rok.

Čekání na šanci

Teď bude trpělivě čekat na svou šanci na soupisce týmu do 19 let. A ta může přijít. Třeba minulou sezonu, než začal řešit potíže s kolenem, stihl nastoupit do šestnácti utkání výběru do 17 let a v nich nastřílet třináct gólů. „To, že se po roce bez fotbalu znovu cítím v plné síle a můžu momentálně bojovat v Itálii o svoje místo v prvním týmu Atalanty a podepsat novou smlouvu je moc příjemné,“ vyznal se z pocitů na svém facebookovém profilu Vorlický.

Ten není jediným českým fotbalistou, který v Bergamu pere o své místo na výsluní. Dres Atalanty obléká i dvacetiletý zadák David Heidenreich, který už se prosadil dokonce i na lavičku áčka a zahrál si mládežnickou Ligu mistrů. Kdoví, třeba v brzké době oba dva čeští mladíci přidají první starty i v té slavnější.