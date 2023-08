Je definitivně rozhodnuto. Fotbalisté pražské Slavie se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s týmem Dnipro-1. Ukrajinský vicemistr totiž nestačil ve druhém předkole Ligy mistrů na řecký Panathinaikos Athény a přešel tak do kvalifikace nižší soutěže. Svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského však rozhodně nečeká žádná procházka růžovým sadem. Do Edenu dorazí válkou zocelený klub, jehož příběh stojí za krátké přečtení.

Fotbalisté Dnipro-1 s ukrajinskými vlajkami po jednom z utkání na evropské scéně. | Foto: Profimedia

Pražané odšpuntují svou pouť kvalifikací Evropské ligy domácím utkáním s Dniprem ve čtvrtek 10. srpna. O týden později pak sešívaní zamíří na východ Slovenska do Košic, kde má ukrajinský celek svůj dočasný azyl kvůli ruské invazi na sousední Ukrajinu. Na cestě do skupiny prestižní soutěže však musí svěřenci kouče Trpišovského přejít přes dva soupeře.

A Dnipro, které se muselo v odvetě s řeckým Panathinaikosem potýkat s absencí několika svých důležitých hráčů kvůli údajné otravě jídlem, bude hned na úvod velice kvalitní prověrkou. „Ukrajinský fotbal šel v poslední době hrozně nahoru, vidíme to i na reprezentacích. Dnipro je nepříjemný soupeř, v lize za sebou nechali Dynamo Kyjev a stíhali Šachtar,“ řekl k příštímu soupeři lodivod slávistické střídačky.

„V poslední době máme brány do Evropy přes velice těžké soupeře. Na druhou stranu si myslím a doufám, že tým je mnohem dále než vloni v létě. Zase to ale bude boj do poslední minuty,“ připustil Trpišovský.

Hrozba bankrotu i stěhování kvůli válce

Pro fanoušky Slavie i celý český fotbal to bude úplně první návštěva mladičkého klubu z východu Ukrajiny. Dnipro-1 bylo založeno teprve v roce 2015, nicméně i navzdory dosud střízlivému výčtu významných úspěchů si poměrně rychle získalo respekt ze všech koutů fotbalové Evropy. V loňské sezoně dokonce zakotvilo na druhém místě ligové tabulky hned za suverénním Šachtarem Doněck.

Ukrajinský vicemistr se navíc mohl pyšnit svým největším klenotem Artemem Dovbykem, jenž v uplynulém ročníku nastřílel neuvěřitelných 24 branek a stal se tak nejlepším střelcem soutěže. Téměř okamžitě si šikovného leváka všimli na prestižních evropských stanicích, největší zájem projevily italské kluby. Takové Lazio Řím bylo ochotné vytřepat měšec s 12 miliony eur.

Hvězda Dnipro-1 Artem Dovbyk.Zdroj: Profimedia

Zatím ovšem neúspěšně. Ukrajinský snajpr nadále pálí ostrými ve žlutém dresu a už za týden provětrá i obranu sešívaných. Ta si bude muset dát pozor rovněž na Dovbykova kolegu z reprezentace Oleksandra Pikhalyonoka, dalšího šikulu budícího zájem u evropské konkurence.

Svou cestu mezi tuzemskou špičku si však Dnipro muselo doslova vydřít. Není to úplně dávno, co byl finančně roztříštěný klub donucen k bankrotu FIFA kvůli mnoha nezaplaceným peněžním kompenzacím svým hráčům a manažerům. Tehdy se psal rok 2018 a vše nasvědčovalo tomu, že slibně rozjetá značka brzy zažije krutý a dost možná definitivní pád na zem.

Dodnes byste našli minimálně kvarteto hráčů, včetně manažera Juanda Ramose a jeho trenérského týmu, kteří stále čekají na své peníze. Marně. Ještě před dvěma lety se gruzínský záložník Džaba Kankava pokoušel uspět se žalobou u vedení FIFA, nicméně ani on si spravedlnost nevykopal.

Další krutou facku obdržel ukrajinský klub vloni na jaře, kdy musel kvůli ruské invazi opustit své domácí zázemí v Dnipru a přemístit se na východ Slovenska do Košic. Zde hraje evropské poháry, zatímco tréninky absolvuje v nedaleké Malé Idě a ligové duely pro změnu dohrával v Užhorodu. Několik členů prvního týmu se tak dočasně přestěhovalo právě na Slovensko.

Nyní si to o postup do pohárové Evropy rozdají s pražskou Slavií. Bez svých domovů, za to s odhodláním a touhou navázat na loňskou životní sezonu. A sešívaní se rozhodně musí mít na pozoru.