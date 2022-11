„Hned dva z nich se představili na pondělním tréninku a dali tam vtip. Zapadli dobře. Četl jsem, že poslední měsíce podávají dobré výkony. Olomoučtí kluci byli vždycky fajn a věřím, že i my jako tým jsme se jim ukázali v dobrém světle a půjdeme do zápasu i s nimi s nadšením,“ říkal na předzápasové tiskové konferenci Tomáš Souček.

A nejsou to jen Mojmír Chytil, Ondřej Zmrzlý a Jan Navrátil, kdo je v týmu nový (další sigmák Antonín Růsek už jeden start má). Nováčků je více - Matouš Trmal, Matěj Chaluš, Dominik Plechatý, Petr Schwarz

„Všechny vnímám pozitivně, jsou skromní, plní elánu a mají chuť. Cítím, že se budou chtít ukázat a fanoušek tento přístup ocení,“ sdělil Jaroslav Šilhavý.

Ujfalušiho bolavá kolínka drží. Olomouc by si zasloužila lepší repre zápas, říká

Problémem by pak mohla být souhra. „Nebudu lhát, je tady plno nových hráčů a museli jsme se seznámit. K tomu máme tradici, která je zábavná. Nebude to jednoduché, ale od covidu vždycky někdo chybí. Fotbal nějakou dobu hrajeme a kluci dostali nominaci za výkony v klubech, tak doufám, že je přenesou i sem,“ věří Souček.

Je však otázka, kolik sigmáků a kolik celkově nových tváři vyběhne na olomoucký trávník. „Všichni jsou k dispozici a předpokládám, že se někdo z nich na hřišti objeví, možná i od začátku,“ byl však tajemný trenér.

Na reprezentanty pravděpodobně čeká výborná kulisa, protože v úterý večer zbývalo posledních pár vstupenek.

„Ty jsou v internetovém předprodeji, pokud se neprodají, budou k dispozici před utkáním na pokladnách,“ řekl tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Sigmáci jeli na repre sraz společně vlakem. Chytil bude nabídky řešit po podzimu

„Věřím, že se doprodají i ty poslední. Jsem rád, že nás fanoušci přijdou podpořit a půjdou se podívat hlavně na nás a ne na soupeře. Když hrajeme s Anglií nebo Brazílií, tak je jasné, že bude vyprodáno, takhle je to ale pocta pro nás a o to víc to těší,“ je spokojený kapitán týmu.

Ten má navíc na Andrův stadion dobré vzpomínky. „V lize tady byla vždy dobrá atmosféra, když přijeli slávisti a přidali se i domácí fanoušci. To stejné při zápase národního týmu. Sejde se hodně lidí z Moravy a budou nás podporovat. Pamatuji si to už i z jednadvacítky,“ uzavřel Tomáš Souček.

FOTO A VIDEO: Repre se Součkem i čtyřmi sigmáky trénovala v Olomouci