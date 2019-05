Z Prahy přijel autobus s fotbalisty Sparty i s Tomášem Rosickým. Z Turecka přiletěli i zástupci Šuralova klubu Alanyaspor. Smuteční událost si nenechala ujít spousta dalších, jejichž seznam by byl značně dlouhý.

Obřadní síň byla zaplněna do posledního místa, řada dalších lidí zůstala mimo smuteční místnost na prostranství před krematoriem. Do prvních řad zasedli hráčovi nejbližší - manželka Denisa, obě dcery, rodiče, bratři a další příbuzní.

Ofenzivní záložník či útočník zemřel po nehodě minibusu, kterým se s dalšími hráči Alanyasporu vraceli z nedělního ligového utkání na hřišti Kayserisporu. Nehoda se stala pár kilometrů před cílem v Alanyi. Bývalý sparťanský kapitán, který do Turecka zamířil v zimě z Letné, podle tureckých médií vypadl z vozu a utrpěl mnohačetná zranění, jimž v nemocnici podlehl. Nehodu údajně zavinil řidič. Podle prvních informací za volantem usnul, ale to později v policejním protokolu popřel.

Řada kondolencí

Už během týdne přišla rodině i tuzemským klubům řada kondolencí nejen z českého a tureckého prostředí, ale například i od FC Barcelona. Dnes se osobně přidaly zástupy těch, kteří měli k zesnulému hráči blízko i osobně.

K nim patřil i současný reprezentační kouč Šilhavý. Pod jeho vedením Šural v roce 2012 v Liberci získal svůj jediný ligový titul. Na pohřeb dorazil z Olomouce i Petr Uličný, který dal Šuralovi jako trenér Brna šanci v prvním ligovém zápase v září 2008. "Byl to krásný člověk, nemohl jsem té zprávě uvěřit, bylo mi z toho do breku," řekl ČTK Uličný.

Sparta se loučila už během utkání s Baníkem

Nechyběli ani současní zástupci brněnské Zbrojovky a Liberce, kam Šural zamířil v roce 2011. Na pohřeb dorazila celá Sparta, přijeli zástupci vedení s Tomášem Rosickým, realizační tým i všichni hráči. Zraněný letenský kapitán Bořek Dočkal s útočníkem Matějem Pulkrabem nesli velký věnec z rudých růží. Přijeli i sparťanští rivalové slávisté s trenérem Jindřichem Trpišovským. Dorazila řada reprezentantů, například z Turecka David Pavelka či ze Španělska brankář Tomáš Vaclík.

Sparta se s Šuralem rozloučila už před sobotním ligovým utkáním s Ostrava. Oba týmy přišly na trávník v dresech s jmenovkou zesnulého hráče a číslem 23, které nosil na dresu. Podobně uctil Šuralovu památku před zápasem se Slavií i Liberce, jehož hráči navíc měli černé pásky. Na obou stadionech se před výkopem držela minuta ticha, symbolicky v 23. minutě se pak tleskalo vestoje.

Piety na Spartě se zúčastnil i prezident Alanyasporu Cavusoglu, který přijel i na pohřeb stejně jako turecký ambasador. "Brali jsme Pepu jako člena rodiny, všichni v Turecku truchlíme," řekl novinářům Cavusoglu.

Letenští dovezli na pohřeb všechny předměty, které zanechali fanoušci na pietním místě u stadionu Sparty. Se Šuralem se přišly rozloučit i stovky běžných příznivců. Ultras Sparty přinesli věnec v klubových barvách, k vidění byla také řada lidí v dresech se Šuralovým jménem a číslem. Na jeho poslední cestě zazněly mimo jiné skladby We are the champions a The show must go on od skupiny Queen.