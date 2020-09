Naštěstí pro ně se ozvali z Hearts a nabídli k dispozici svého brankáře Zdeňka Zlámala. Celá akce je přitom ve velmi nezvyklé formě, jde totiž o hostování na jeden týden.

Zdenek Zlamal joins St Mirren on an emergency loan from @JamTarts.https://t.co/zIIKarVQHu pic.twitter.com/A6340j7tXN