Je to už léta nedílná tradice závěrečného dne roku. O silvestrovském dopoledni se sešli internacionálové dvou pražských rivalů, aby tentokráte v přátelštějším duchu poměřili své síly a do roku nového si popřáli to nejlepší.

Jenže letos se tak možná nestane. Za vše může pochopitelně koronavirus. Pořadatelům dělá vrásky pohled na protiepidemický systém České republiky. „Situace se bohužel nelepší a optimismus nepřináší ani Protiepidemický systém ČR (PES), který je aktuálně na nejvyšším stupni. I kdyby se situace zlepšila a PES se např. posunul na stupeň tři (oranžový), je prakticky nemožné při omezení počtu 50 lidí uspořádat Silvestrovské derby,“ píší organizátoři na oficiální facebookové stránce akce.

Je tu tak varianta, že by se derby odložilo na příští rok, pak by se ovšem odehrálo nikoliv tradičně po Vánocích, ale už v červnu, hned jakmile by skončil ročník nejvyšší ligové soutěže. Na konci roku by pak následovalo podle původního plánu v pořadí další derby.

Pořadatelé žádá o součinnost i fanoušky. Dávají hlasovat, kterou z variant by raději uvítali. Jestli zmíněné odložení s tím, že už by možná mohli být přítomní i diváci, nebo odehrát derby v původním termínu, ale bez diváků. Samozřejmě za předpokladu, že to aktuální situace dovolí.