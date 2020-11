Naděje zítřka. Kdo z fotbalových Lvíčat může vyrůst?

Známý trenér František Cipro o zápasech reprezentací do jednadvaceti let říkával: „To je pořád dětský fotbal.“ Možná, ale… Nic to nemění na tom, že česká Lvíčata, jak se týmu U21 přezdívá, uhrála velký úspěch. Postoupila na mistrovství Evropy, které se bude konat příští rok v Maďarsku a Slovinsku.

Česká reprezentace do 21 let (v červeném) přehrála jasně San Marino. | Foto: DENÍK/Roman Dušek