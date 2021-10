Přišla s tím britská média. Daniel Křetínský je prý blízko ke koupi podílu v londýnském klubu, do jeho držení by se mohlo přesunout 27 procent akcií, a to za sumu převyšující v přepočtu 21 miliard českých korun.

Součástí kontraktu prý má být dokonce dohoda, podle níž by Křetínský mohl mít opci na úplné převzetí klubu, který doposud z velké části vlastní podnikatelský tandem David Sullivan a David Gold.

Celá transakce by byla o to pikantnější, že v kádru „Kladivářů“ figuruje čtveřice bývalých opor pražské Slavie, tedy největšího rivala Sparty, jejímž spolumajitelem Křetínský je už takřka dvě desítky let. Mezi opory West Hamu patří Tomáš Souček a Vladimír Coufal, před nedávnem do týmu přestoupil i Alex Král a v ženském celku hraje Kateřina Svitková.

Zpráva samozřejmě vyvolala sprchu reakcí od fanoušků londýnského celku. „Možná to bude nejlepších 24 hodin v historii klubu,“ vyjádřil naději z očekávaných událostí fanoušek vystupující pod nickem BillY_grimmel.

Češi zachraňují West Ham

Další z nich si všiml v posledních letech se zvyšující koncentrace českých prvků na východě Londýna. „Člověče, ti Češi zachraňují West Ham. Nejdřív Souček a Coufal, pak Král a teď tenhle chlap,“ vypočítává AbdullahZeb9. „Miluji Českou republiku,“ dává dokonce průchod svým citům RedersWHU.

Man them czechs are saving West Ham. First Soucek and Coufal, then Kral and now this guy. https://t.co/hPAIXxqfZV — Abdullah Zeb (@AbdullahZeb9) October 28, 2021

Většina názorů zní nadšeně, jsou zde ale i opatrnější fanoušci. „Má jmění v hodnotě 4 miliardy dolarů, ale nejsem si jistý, že je to dost na to, abychom se dostali na další úroveň. Ale pokud má správné úmysly a solidní plán udělat s klubem pokrok, mohla by to být pro klub novinka,“ píše TheLawLess.

Negativních reakcí se zdaleka tolik nenajde, jsou ale i tací, kteří se podrobněji podívali na historii letenského celku od té doby, kdy do jeho vlastnického rámce vstoupil právě brněnský rodák. „Vidíme to pozitivně. Křetínský je připraven koupit 27 % klubu, což znamená, že GSB zde budou stále jako majoritní akcionáři. Představuji si, že GSB (Gold, Sullivan a místopředsedkyně klubu Karren Bradyová – pozn. red.) budou stále řešit obchodní stránku, zatímco Křetínský bude mít více na starosti klubové investice,“ načrtává svou představu twitterový účet WestHamViews_.

Until they move on and then he takes over, bringing us down like he has at Sparta (who were easily the most successful team in the Czech Republic before he bought them, and now they're absolutely shite) — James (@JamesGunn23) October 28, 2021

Jenže na to mu kontruje JamesGunn23. „Dokud to nepřevezme on, srazí nás dolů jako ve Spartě (která byla jednoduše nejúspěšnějším týmem v České republice, než je koupil, a teď jsou úplně na h****,“ přemítá nad pražskou Spartou za působení Křetínského.

Následující dny, týdny či měsíce by měly ukázat, která část fanoušků měla pravdu.