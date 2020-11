Která? Herní projev svěřenců trenéra Jindřicha Trpišovského.

Důraz v napadání, aktivní presink, rychlost, běhavost, tvrdost. A co je hlavní: tentokrát slávisté přidali i vstřelené branky. Výsledek? Vzhledem k okolnostem velmi cenná výhra 3:2 nad silným francouzským soupeřem a průběžná vedoucí příčka v tabulce skupiny C. Klobouk dolů.

Kluci to odehráli úplně skvěle, až zhruba na pasáž prvních osmi minut, kdy jsme byli trošku pozdě u soupeře, který tam měl dvě nebezpečné situace po našich ztrátách míče,“ chválil Trpišovský.

„Hráči se s tím popasovali nejen výsledkově, ale i herně a co se týče plnění úkolů na hřišti. V základní sestavě byli někteří debutanti. Kluci hráli srdcem a s touhou se ukázat, s dobrou mentalitou a velkou pracovitostí. Přidali k tomu i velkou fotbalovost,“ hodnotil trenér Pražanů.

O úvodní branku se postaral Jan Kuchta a spolu s ním i chybující střed obrany hostů, který slávistickému útočníkovi jeho trefu velmi usnadnil. „Je pravda, že to bylo se štěstím. S odrazem jsem se tam proháčkoval a druhému obránci dal housle. Pak jsem to chtěl narvat na přední tyč a podařilo se to úplně s přehledem,“ popsal Kuchta.

Nice vyrovnalo rovněž po hrubce: Masopust se pustil před vlastní šestnáctkou do naivní kličky, o míč přišel a skóroval Gouiri.

Slavii to nezastavilo a ještě před výměnou stran se prosadil Sima, tedy další borec, který by se jinak do základní sestavy zřejmě nedostal. Vytáhlý teenager přesně hlavičkoval po rohovém kopu. Třetí ránu nadějím Nice přidal po sedmdesáti minutách hry opět Kuchta po vydařené kombinaci Olayinky s Dorleyem.

Dva góly? Na debutanta v základní jedenáctce v evropských pohárech docela slušná bilance. „Asi jsem si to vybral za ty dva ligové zápasy, kde jsem šel sám na bránu a nedal jsem. Dneska jsme měl dvě šance a obě proměnil, takže jsem hrozně rád,“ usmíval se Kuchta.

Hosté sice v úplném závěru ještě snížili (brankář Kolář si vybral trochu slabší chvilku), víc už ale svěřenci bývalého slavného záložníka Patricka Vieiry nestihli. A došlo tak na slova tohoto někdejšího francouzského reprezentanta, který už před mačem prorokoval, že všechny vynucené absence Slavii nijak citelně neoslabí. Měl pravdu.

„Obrovsky nám to přidá na morálce, protože všichni bojujeme s tou nemocí a hráči nám chybí jak v kabině, tak na hřišti. Teď jsme je ale zastoupili a myslím, že máme trošku klidu,“ pochvaloval si hrdina zápasu Kuchta. Další evropský duel čeká na slávisty 26. listopadu v Nice.