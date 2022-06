"Soupeř má obrovskou kvalitu. Nicméně určitě budu na kluky při přípravě apelovat, aby se nebáli. Kdybychom se báli, je to špatné, strach je špatná emoce. Španěly považuji za jeden z nejlepších týmů na světě. Tým navíc doplnili mladými hráči, jedou jak dobře namazaný stroj," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Česká reprezentace v samostatné historii v pěti zápasech se Španělskem čtyřikrát prohrála a jednou remizovala.

"Je to prostě silný tým. Určitě do zápasu nejdeme s tím, že stačí prohrát o málo nebo remizovat. Půjdeme do toho s tím, že chceme předvést výkon na hranici svých možností, což poslední zápasy děláme. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenal Šilhavý.

Další změny v sestavě

Španělé jsou trojnásobnými mistry Evropy a také světovými šampiony z roku 2010. Na loňském Euru došli do semifinále. "Kluci berou takové zápasy jako svátek. Soupeř je hodně silný, ale s těmito silnými týmy určitě porostou. Konfrontace s nimi jim ukáže, kde třeba ještě pokulháváme," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci vstoupili do skupiny čtvrteční výhrou 2:1 nad Švýcarskem. "Samozřejmě jsem rád, že nálada v týmu je po vítězství nad Švýcarskem dobrá. Nicméně ta radost nemůže trvat dlouho, zápasy jdou v rychlém sledu za sebou, na regeneraci je málo času. Už se musíme plně koncentrovat na nedělní zápas," uvedl Šilhavý.

Plánuje několik změn v zahajovací jedenáctce. Mj. i proto, že defenzivní univerzál Ladislav Krečí ml. se ve čtvrtečním zápase proti Švýcarsku zranil a sraz už opustil. Naopak dodatečně povolán byl Ondřej Kúdela.

"Změna v sestavě bude vynucená s ohledem na to, že Láďa Krejčí musel mužstvo opustit. Předpokládám, že ještě jedna nebo dvě další změny tam budou," doplnil kouč, jehož svěřence ještě v rámci červnového srazu čekají v příštím týdnu zápasy v Portugalsku a ve Španělsku.