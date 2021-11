Češi navzdory vítězství půjdou do březnového play off o šampionát v Kataru z pozice nenasazeného mužstva, Vaclík ale věří, že tým může proti silným soupeřům uspět, což ukázal postupem do čtvrtfinále letního mistrovství Evropy.

"Byl to složitý zápas. Přesvědčili jsme se, že Estonci od prvního zápasu, který jsme s nimi na začátku kvalifikace vyhráli 6:2, udělali obrovský progres. Tehdy měli navíc potíže s covidem. Nebyl to pro nás vůbec jednoduchý zápas. Jsem ale rád za tři body a že jsme kvalifikaci zakončili vítězstvím," uvedl Vaclík v on-line rozhovoru s novináři.

Vzhledem k řadě absencí proti Estonsku stejně jako ve čtvrtečním přípravném utkání proti Kuvajtu (7:0) nastoupila stoperská dvojice Jakub Brabec a David Zima. "Kluci to zvládli skvěle. Brába přidal nadstavbu. V první půli chytil gól, když mě přeletěl jeden z centrů. Následně dal i vítěznou branku," řekl Vaclík.

Pochválil i Zimu nebo levého beka Filipa Nováka. "S klukama se mi spolupracovalo dobře. Slyšeli jsme se, komunikovali jsme a snažili si pomoct. Jsme rádi, že jsme zakončili zápas s čistým kontem," prohlásil brankář řeckého Olympiakosu Pireus.

Italy jsme zažili před Eurem, bylo by to složité

Reprezentaci v listopadových duelech vedl asistent trenéra Jiří Chytrý. Zastupoval hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, jenž měl pozitivní test na koronavirus. "S trenérem jsme osobně v kontaktu nebyli, ale s realizačním týmem se spojil. Před zápasem nám pak popřál prostřednictvím trenéra Chytrého hodně štěstí. Teď je důležité, ať se hlavně uzdraví, je fit a jsme pak v březnu v plné síle," řekl Vaclík k nadcházející baráži.

???? „Jsme rádi, že jsme skončili vítězně. Nepovedla se nám pasáž, kdy jsme prohráli v Belgii a neporazili doma Wales. Pak jsme museli spoléhat na souhru okolností. V konečném důsledku to na druhé místo nestačilo a musíme to přijmout,“ říká po výhře nad Estonskem Jiří Chytrý ? — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 16, 2021

Češi coby nenasazený celek narazí na jeden tým z šestice Portugalsko, Skotsko, Rusko, Švédsko, Wales a Itálie, na jejímž hřišti v červnu před Eurem utrpěli vysokou porážku 0:4. "Rádi bychom se vyhnuli Itálii. Zažili jsme je před Eurem, jsou to úřadující evropští šampioni a bylo by to hodně složité," mínil Vaclík.

Semifinále play off odehraje jeho tým na soupeřově půdě. "Tak to prostě je. Během Eura jsme se ale přesvědčili, že to může jít. Skotové proti nám také hráli doma a my u nich byli schopni vyhrát. Počkáme si tedy na los, koho nám přidělí a připravíme se na to, jak nejlépe budeme umět," řekl Vaclík.

Uplynulý reprezentační rok, v němž Češi odehráli rekordních 17 zápasů, považuje za úspěšný. Postupem do čtvrtfinále Eura si podle něj reprezentanti dokázali, že mohou hrát s každým. "Nevěděl jsem, že těch utkání bylo tolik. Myslím, že to můžeme hodnotit jako úspěšný rok. Neskončili jsme sice druzí v kvalifikaci, ale dostali jsme se do baráže. To byl vzhledem k tomu, že jsme měli ve skupině Belgii, náš cíl," uvedl Vaclík.

"Tým se určitě posunul a za mě se udělal úspěch na mistrovství Evropy, kde jsme došli daleko. Dokázali jsme se měřit s těmi nejlepšími reprezentacemi," dodal bývalý brankář Sevilly, Basileje či pražské Sparty.