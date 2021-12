„Jedeme tam s cílem postoupit. Chceme vyhrát, i když nám remíza stačí k postupu. Žádný zápas se nedá hrát na remízu, vždycky hrajeme na vítězství, ale bude to hodně těžké,“ řekl asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Pražané se vypravili do Německa po železniční trati. Vlakový spoj je na trase Praha – Berlín nejvýhodnější. „Podle něj je cesta vlakem lepší než autobuse. „Přímo u Edenu je vlaková zastávka, takže vlak nám přijede až sem. Máme to minutu z kabiny, přesuneme se do vlaku a autobus na nás potom bude čekat v Berlíně na nádraží,“ plánoval před odjezdem Houštecký na klubovém webu.

„Určitě je to lepší než autobusem. Letecky trvá dlouho cesta na letiště, odbavení a tak. Zhodnotili jsme to a s týmem se rozhodli pro vlak. Je to pohodlné, je to dobré cestování. Teď jsme byli vlakem v Olomouci, tam jsme vyhráli, tak snad se to zopakuje,“ doufal slávistický asistent.

Obránce Alexander Bah se těšil, že si jízdu vlakem užije společně se spoluhráči. „Nejradši bych necestoval vůbec. Cestování vlakem je v pohodě. Užiju si čas s ostatními kluky. Je jedno, jestli je to letadlem nebo vlakem, hlavně když se tam dostaneme,“ smál se dánský obránce. „Atmosféra v týmu je dobrá. Samozřejmě se těšíme na velké finále. Dáme do toho sto procent a doufám, že vyhrajeme,“ dodal Dán, jehož start je po zranění nejistý.