Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp byl se po vítězství 3:2 na hřišti Atlética Madrid pozastavil nad jednáním trenéra soupeře Diega Simeoneho, jenž mu po závěrečném hvizdu nepodal ruku a odběhl do kabin. Nic vážného v tom však nehledal.

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po vítězství 3:2 na hřišti Atlética Madrid. | Foto: ČTK

"Chtěl jsem mu podat ruku, ale zmizel. Nebylo to něco, co by se mi líbilo, ale oba jsme emocionální. Až se příště uvidíme, určitě si ruce podáme. Nic se neděje," citovala Kloppa agentura Reuters. "Byl evidentně naštvaný, ale ne na mě, jen na tu porážku. Jinak si to vysvětlit neumím," doplnil německý trenér.