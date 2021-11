/ROZHOVOR/ Pár minutek vydržet a výhra by byla doma. Nezdařilo se. Fotbalová Slavia v zápase Konferenční ligy remizovala s Feyenoordem Rotterdam 2:2 a postup musí potvrdit v posledním utkání na hřišti Unionu Berlín. „Vaří se to ve mě,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. Není divu, Slavia přišla o vítězství v nastavení.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Proč?

My si obrovskou individuální chybou v závěru nechali utéct vítězství. Škoda, stálo nás to spoustu sil, práce, pak dostaneme takový nepochopitelný a laciný gól. Nehodnotí se mi to dobře, měli jsme to zvládnout. Jsem fakt naštvanej. Takový gól nemůžeme v nastavení dostat. Ale jinak to byl dobrý zápas.