Bláznivý zápas. Šest gólů, dva obraty. Traoré v nastavení vyrovnal patičkou

„Jsem rád, že jsem si mohl po tak dlouhé době opět zahrát. Hlavně jsem nechtěl prohrát,“ líčil po Kúdela. „Přál jsem si, ať vyrovnáme. Když jsme měli poslední roh, říkal jsem si: Kéž by to tam spadlo. A povedlo se.“

Pětatřicetiletý defenzivní univerzál měl s rychlými útočníky Feyenoordu plno práce. „Byli hodně rychlí, běhaví a skvělí s balonem. Byl to fofr. Občas jsem se tam motal, dělal jsem chyby,“ smál se Kúdela. „Lepší zápas pro návrat jsem si nemohl představit. Bylo to super.“

Užil si i skvělou atmosféru, kterou fanoušci na stadionu vytvořili. „Těšil jsme se na to a stálo to za to,“ přikývl Kúdela, který v podzimním utkání ve skupině v Rotterdamu chyběl.

Remíza dává Slavii naději do domácí odvety. „Jsme rádi, že jsme nakonec vyrovnali. Je to cenný výsledek. Soupeř byl kvalitní a bylo to náročné. Rozhodne se u nás doma. Věřím, že nás poženou fanoušci a zase přepíšeme historii.“