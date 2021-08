"Jsme v polovině a soupeř vede 2:0. Ukázal, že je to skvělý tým. Ne nadarmo vloni hrál skupinu Ligy mistrů, ve které nabral spoustu zkušeností, sebevědomí a kvality. V tuhle chvíli po prvním zápase prohráváme o dvě branky s těžkým soupeřem. Na druhou stranu nás čeká domácí prostředí, máme týden na přípravu, i když nás mezitím čeká ligové utkání a soupeře ne," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Jsem přesvědčený, že když podáme takovýhle výkon, a víme, že po dlouhé době bude zaplněný Eden, tak se to překlopí na naši stranu. Pokud podáme takový výkon a vstoupíme do zápasu stejně, šance si vytvoříme. Pokud bychom navíc dali rychlý gól, bude to jiný zápas. Ukázali jsme si, že můžeme být lepší. Fotbal se ale rozhoduje ve vápnech, tam se musíme hodně zlepšit a zefektivnit," doplnil slávistický trenér.

Jeho svěřenci v Budapešti dostali branky po velkých chybách. Nejprve si ve 44. minutě dal vlastní gól Taras Kačaraba poté, co brankář Ondřej Kolář nezachytil malou domů, podruhé hosté inkasovali z penalty.

? „Gól zápas překlopil, do té doby jsme byli lepší. Po gólu před poločasem začal soupeř hrát hru, která mu hodně vyhovuje. My jsme se hledali, potřebovali jsme si vytvořit tlak, soupeř byl ale v euforii," shrnul Jindřich Trpišovský. ?



"Do zápasu jsme dobře vstoupili. Klíčové momenty ale byly v náš neprospěch. Zatímco soupeř potrestal naše chyby, které jsme udělali, my svoje šance nedali. Buď nás vychytal gólman, nebo to skončilo na tyči. Pro nás dost nešťastný zápas," uvedl Trpišovský.

Z prvního gólu nevinil brankáře Koláře, který chyboval v pátek při ligové výhře 3:1 v Teplicích. "Podle mě to byla spíše taková nešťastná věc. Taras odehrával míč na poslední chvíli ve skluzu, bohužel směrem na bránu, což už v tu chvíli nemohl ovlivnit. Balon pak najel na drn, kvůli kterému Kolimu přeskočil nohu," prohlásil kouč.

Neskutečná atmosféra

"Ať by v té bráně stál kdokoliv, stalo by se něco podobného. Pamatuji se, že se to jednou stalo Robinsonovi, asi před 15 lety v reprezentačním zápase. V pátek v Teplicích se jednalo o chybu Ondry, kde to samozřejmě přehnal. Teď to byla jiná situace," dodal Trpišovský.

Byl nadšený z atmosféry, kterou v Budapešti vytvořilo přes 17 tisíc fanoušků. "Atmosféra byla neskutečná, v evropských pohárech jsem asi takovou ještě nezažil. Komunikace byla velmi náročná, nebylo slyšet na pět šest metrů," prohlásil Trpišovský.

Už v 25. minutě musel střídat kvůli zranění záložník Petr Ševčík. "Má výron v kotníku, takže není pravděpodobné, že by zasáhl do nejbližších zápasů. Vzdávat se toho pochopitelně nechceme, pojede do nemocnice na vyšetření. Budeme se snažit udělat vše, aby mohl být na úterý připravený. Jeho odchod byla další nešťastná událost, ve středu hřiště nás to strašně zasáhlo, v kádru nemáme hráče podobné typologie," uvedl Trpišovský.

Dál mimo hru zůstává i jedna z letních posil reprezentační útočník Michael Krmenčík. "U něho je stoprocentní, že v nejbližších zápasech nebude. Absence bude delší, odhadem tak tři týdny," dodal kouč.