Fotbalisté francouzského Nice v Edenu vyrovnali a slávističtí fanoušci u televizních obrazovek se možná začali strachovat o bodový zisk. Na optimistickou vlnu je však ještě před přestávkou zpátky dostal nečekaný muž.

Na centr Ševčíka z rohového kopu si totiž nejlépe naskočil Abdallah Sima. Jeho gól nasměroval Slavii k vítězství, které svým druhým zásahem v utkání pečetil Jan Kuchta a nic na něm nezměnila už ani trefa Ndoyeho v nastavení druhého dějství.

Přitom Sima byl možná ten poslední, koho by fanoušci fotbalistů v červeno-bílých dresech v ofenzivě svého celku ve čtvrtek večer čekali. Sestavu vršovických hráčů sice notně zredukovala nákaza novým typem koronaviru, ale útočným řadám se vyhnula.

K dispozici tak byli Stanislav Tecl i Petar Musa. Oba dva však zůstali jen na lavičce náhradníků a místo na hrotu útoku zaujal Kuchta, jemuž v ofenzivní práci pomáhal mimo jiných právě i Sima.

Mladíček, který letos v červnu oslavil teprve devatenácté narozeniny, se přitom ve velkém fotbale teprve rozkoukává. Do Slavie přišel před pár měsíci z druholigového Táborska, kde mu k tomu, aby zaujal pozorovatele Pražanů, stačilo jediné vzájemné utkání.

Původně byl však posilou do B-týmu. A vypadalo to, že ze Slavie půjde na zkušenou jinam. Nebýt ovšem jedné události. „Začal s námi trénovat po odchodu Vlády Coufala, potřebovali jsme někoho na křídlo, protože jsme na beka chtěli posunout Lukáše Masopusta. Původní plán byl dát Abdalláha na hostování do ligy, takhle jsme trochu urychlili jeho vývoj,“ nastínil po zápase trenér slávistů Jindřich Trpišovský.

Neuvěřitelný příběh

Faktem je, že Sima stihl před svým nečekaným startem v základní jedenáctce odehrát ve slávistických barvách necelou půlhodinu. K šesti ligovým minutám přidal dvacet v Evropské lize. Předtím nastupoval jen za béčko, kde v šesti utkáních čtyřikrát skóroval.

„Nechtěli jsme jeho vývoj tak uspěchat, když nám ale vypadl Tomáš Malinský, i kvůli jeho genetice jsme se ho rozhodli postavit,“ zdůvodnil jeho nasazení Trpišovský.

Pravda, Sima se v utkání rozjížděl pomaleji, čehož si všiml i jeho šéf. „Byl hodně nervózní na začátku utkání, pomohl mu ale gól, pak hrál skvěle, podržel řadu míčů a mohl si připsat i další asistenci,“ vysekl mu ale nakonec poklonu.

Po vstřelené brance však jeho výkon šel znatelně nahoru, což fotbalisté Nice pociťovali nejen v ofenzivě, ale tak v defenzivní fázi, kam se mladý odchovanec francouzského Evianu zvládal poctivě vracet.

Podle kouče má v Simovi Slavia velký potenciál. „Má ve Slavii obrovskou budoucnost, třímá v něm poklad, má velký potenciál, skvěle si na hřišti poradil s Kamarou, který je do ofenzivy nejnebezpečnější hráč Nice. Skvěle plnil pokyny, dal super gól, jsem z něj nadšený,“ rozplýval se.

Trenérský štáb ale zaujal nejen svými fotbalovými dovednostmi. „Je to v podstatě neuvěřitelný příběh, když přišel, uměl skoro jenom francouzsky, dostal nás ale svou pracovitostí a učenlivostí, proto jsme ho dali na soupisku a stavíme ho,“ přiznal Trpišovský.