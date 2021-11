Jarní "kauza Kúdela vs. Kamara" dál žije vlastním životem. Po Slavii se do pozice arcinepřítele glasgowských Rangers dostala také Sparta, která skotský velkoklub nedávno porazila doma na Letné a hosté měli pocit, že je publikum (složené z dětí) rasisticky uráží.

Řešily to kluby, řešila to UEFA, řešili to i politici. A napětí nyní opět ožívá…

Útoky na naše děti? Zbabělost a šikana, zuří Sparta. Kamara ji spojil s rivalem

Možná si vzpomenete na slova právního zástupce fotbalisty Rangers Glena Kamary, který před časem varoval fanoušky Rangers před návštěvou Prahy. "Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii," uvedl Aamer Anwar, advokát/aktivista.

Teď je to naopak Sparta, která míří do Glasgow. A nejvěrnější příznici s ní. Kdo by nechtěl na vlastní kůži okusit atmosféru památného stadionu Ibrox? Potíž je v tom, přečkat tento fotbalový výlet ve zdraví.

"Dopředu si promyslete, jaký budete mít při návštěvě Skotska program, kdy budete cestovat na stadion a na jaká místa se vydáte," varuje Sparta na svých webových stránkách své příznivce.

Mezi uvážlivě formulovanými řádky lze vyčíst jednoznačné poselství: vyjít si v této době ve sparťanském dresu či šále v Glasgow po ulici, nebo dokonce zaskočit do nějakého lidovějšího výčepu na pintu ležáku, není jenom tak. I milovníci adrenalinových zážitků by si to měli raději rozmyslet.

Rasismus? Kamaru normálně vypískali, vrací se sparťan Hancko k aféře Rangers

Žádné provokace, procházky jen ve skupině

"Nedoporučujeme procházky okolím stadionu Rangers F.C. a už vůbec ne návštěvu jedné z mnoha hospod a restaurací v bezprostředním okolí Ibrox Stadium," upozorňují Letenští své fanoušky. Návštěvníci z Prahy by raději měli dát přednost toulkám po centru města a prohlídce pamětihodností.

Sparta fandům zároveň nedoporučuje jakkoli zdůrazňovat svou klubovou příslušnost a když už někam půjdou, tak jedině ve skupině. Individuální poutnictví je považováno za nemístný hazard.

Hlavně nenápadně. Slavia varuje svoje fanoušky před výjezdem do Varšavy

"Vlajky, dresy a šály odhalte až v sektoru. Neupozorňujte na sebe ve městě, na hotelu, v restauraci či v dopravních prostředcích. Neprovokujte hlasitými chorály mimo stadion. Vyvarujte se i slovních provokací směrem k příznivcům Rangers," píše pražský klub.

Věřme, že čtvrteční zápas (od 21.00) proběhne klidně jako na hřišti, tak v hledišti či v ulicích Glasgow. Moc pravděpodobné to ale není…