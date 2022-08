Je to pro vás jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry? Pravděpodobně to tak bude, můžeme udělat krok k Lize mistrů. Já ji nezažil a většina kluků z týmu také ne. Je to pro nás obrovská výzva.

S jakými pocity do utkání jdete?

Těšíme se. Víme, že jsme doma silní. Budeme mít obrovskou podporu fanoušků. Věřím, že potvrdíme kvalitní výkon z prvního utkání.

Z čeho pro vás pramení výhoda domácího prostředí?

Každému týmu se hraje doma lépe. Když cítíte podporu fanoušků, bude vyprodáno, hráči si takové zápasy přejí hrát. Jsme kousek, ale pořád je to strašně daleko. Motivace hráčů je obrovská. Dlouhodobě se nám doma daří. Věřím, že to udržíme.

Detaily z taktiky určitě neprozradíte, ale přesto, jaký bude recept na soupeře?

Už jsem o tom mluvil v Baku, mají velikou kvalitu v ofenzivě. Jsou technicky i rychlostně velmi dobře vybavení, nesmíme jim dát ani kousek prostoru.

Zdroj: FCVP

To v praxi znamená?

Zkusíme je držet daleko od naší brány, po zisku míče být přesní a chodit rychle nahoru. Jenom pokud zopakujeme poctivý výkon z Baku a přidáme ještě o malinko víc kvality, můžeme uspět.

Ale bude vám chybět kapitán Hejda, jak ho nahradit? Stáhnout na stopera Jemelku, který v Baku zvládl zápas na levém beku?

Máme dvě varianty. Jedna z nich je na tři stopery, uvidíme po dnešním (pondělním) tréninku, možná až v den zápasu. Všichni chtějí hrát, jsou maximálně koncentrovaní. V obou případech by vyběhla na trávník kvalitní jedenáctka.

Jinak budete kompletní?

Zdravotní stav je dobrý, všichni hráči jsou k dispozici, což je výborná zpráva.

Ještě se zeptám na jednoho hráče. Mosquera se v prvním zápase dostal do tlaku po zbytečné žluté kartě. Bylo to z přemíry motivace? Mluvili jste s ním o tom?

Rozebírali jsme to s ním, byla to zbytečná věc. Musíme být stoprocentně disciplinovaní. Nesmíme si dovolit podrážděně reagovat na soupeře nebo na rozhodčí. Jen koncentrovaný výkon nás může posunout do vysněné Ligy mistrů.

Čekáte nějakou změnu v taktice soupeře oproti prvnímu zápasu?

Bude to hodně podobné. Znovu jsem se koukal na Karabach v Budapešti. Ferencvaros dostali branku a otevřeli to. Přesně to Karabach chce, nesmíme to dopustit.

Zdroj: Youtube

Hraje už se v kulisách Ligy mistrů, jak to na vás působí?

Cítím to podobně jako hráči. Nesmírně se těšíme, víme, že hrajeme proti obrovsky kvalitnímu protivníkovi. Ale zároveň cítíme, že máme šanci ho porazit. Hrajeme doma, jsme v poměrně dobrém rozpoložení. Ale pouze když každý hráč podá nadstandardní výkon, projdeme do Ligy mistrů.