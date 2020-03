"Tak dlouho jsem čekal na gól a najednou je to gól měsíce. Prostě jsem zavřel oči, napálil míč a spadlo to tam," popsal Vydra svou trefu, když přebíral ocenění.

Gól měsíce vybírají experti a také fanoušci, kteří hlasují na internetu. Vítězové jednotlivých kol na konci ročníku soutěží o nejhezčí branku sezony.

Matěj Vydra's goal against Southampton has been chosen as last week's Nairabet Goal Of the Week. Congrats to emmzy2626 (Instagram), our latest #NairabetGOTW winner. pic.twitter.com/pSQ8eD6VjB