Na videorozhodčího si tentokrát stěžují zejména fotbalisté nováčka Premier League z Leedsu. Ten prohrával na hřišti Crystal Palace už od dvanácté minuty, o pět minut později se však Patricku Bamfordovi podařilo srovnat na 1:1.

Jenže systém VAR neměl pro jeho radost pochopení. Podle něj totiž byl střelec v ofsajdovém postavení.

Viníkem byla ruka sedmadvacetiletého útočníka, kterou si před centrem na gólovou přihrávku ukázal spoluhráči, kam by rád dostal míč. Jenže právě toto běžné gesto bylo nakonec příčinou, proč branka nebyla uznána.

„Nerozumím tomu pravidlu,“ uvedl rozladěný Bamford po utkání pro stanici BBC. „Ničí to fotbal. Když to ani hráči, ani funkcionáři nedokáží pochopit, dává to smysl?“ ptal se spíše řečnickou otázkou.

Absurdní?

V ještě širším kontextu okomentovala situace legenda velšského fotbalu Robbie Savage. „Nejhorší rozhodnutí v historii fotbalu,“ měl jasno hráč, který v Premier League odkopal téměř 350 zápasů, v rozhovoru s BT Sport.

O tom, jestli by měl takový gól platit, si můžete udělat obrázek sami i díky tweetu někdejšího mnohonásobného anglického reprezentanta a nyní populárního glosátora nejen fotbalového dění Garyho Linekera. Ten se tentokrát zmohl jen na prosté "Absurdní".

Bamford se nakonec sice dočkal i uznané branky, nakonec však Leeds prohrál 1:4.