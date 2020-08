Samozřejmě i tuzemští fanoušci katalánského obra teď nemají větší téma než (asi) blížící se přestup Lionela Messiho.

Co pro vás LM10 znamená?

Je to nejlepší hráč v historii fotbalu. Je neuvěřitelný, co se týče gólů, asistencí i celkové hry. Jeho nadvláda a vliv je takový, jako nikdo v historii neměl. Nedokážu si vůbec představit, že se někdo podobný objeví v dohledných desetiletích.

Najdete na něj nějakou výraznou osobní vzpomínku?

Hned můj první zápas, kdy jsem byl na stadionu. Porazili jsme Osasunu 3:0. On dal samozřejmě gól. Klasika…

Odejde?

Bohužel, myslím si, že nezůstane. Vše směřuje do Manchesteru City. Dohodnou se na sumě 100 až 200 milionů eur.

Bude to divné?

To je přesně řečeno. Já fandím Barceloně od poloviny 90. let, ale většina fanoušků nezná Barcelonu bez Messiho. Je to strašný pocit, co si budeme povídat.

Ale jednou to muselo přijít.

To ano, člověk věděl, že skončí nebo to odejde někam dohrát. Ale představoval jsem si, že se bude loučit před plným Nou Campem s trofejí v ruce. A teď to vypadá, že to bude spíš po soudní tahanici.

Kdo za to může?

Nevím, jestli je dobré být naštvaný pouze na prezidenta Bartomeua, i když je to ve finále jeho odpovědnost.

Je na vině i sám Messi?

Ne, na něj nemůžu být naštvaný. Jeho zklamání a pocity chápu. S týmem se mělo začít něco dělat vloni v létě, teď už je pozdě, za půl roku budou volby prezidenta.

Nemůže paradoxně Messiho odchod mužstvu a klubu pomoci?

Je pravda, že prezident chtěl už vloni v létě, aby skončil trenér Valverde (nakonec byl vyhozen v průběhu sezony pozn. red.), bylo to nutné, stejně jako odchody Suáreze, Busquetse a Vidala. Messi byl proti. V tom si trochu odporuje: Chce aby zůstali a přitom chce klub posunout. Jenže to nejde.

Kam by měl Messi podle vás odejít?

Zklamal by mě, kdyby šel kvůli Neymarovi do Paříže. Francouzská liga je pro něj málo. Manchester City chápu: Bude hrát TOP soutěž, ve vedení tam jsou Barcelonisté. Může ukázat, že zvládne i Premier League.

Budete mu fandit?

Budu. Můj velký oblíbenec byl Brazilec Ronaldo. Když odešel do Realu, chtěl jsem, aby prohráli 3:4 a on dal tři góly. (usmívá se)

Bude mít Messi v Barceloně jednou sochu?

Ano, ale stadion bych po něm nepojmenoval.