Doma proti Švýcarsku, pak proti Španělsku. Následuje cesta do Lisabonu a nakonec do Málagy. Čtyři náročné zápasy proti špičkovým soupeřům během deseti dnů. To všechno po sezoně, v níž drtivá většina reprezentantů patřila k oporám svých klubů a na hřišti tak trávila co nejvíc času. Příprava na nový ročník přitom už nedočkavě klepe na dveře.

Dá se takový nápor dlouhodobě zvládat? „Je to extrémně náročné,“ řekl Jakub Jankto. „Můžete jít do zápasu, ale po nějakých minutách už jste unavený,“ dodal s tím, že ze současného kádru zvládne odehrát kompletních 90 minut ve všech červnových duelech Ligy národů leda Tomáš Souček, ocelový muž s dvojími plícemi.

Zraněného Jankta nahradil Tecl. Typologicky se nám hodí, řekl trenér Šilhavý

K únavě se pochopitelně přidávají i zranění, která trenérovi Jaroslavu Šilhavému přidělávají před utkáními na jihu Evropy vrásky. Nominace, už tak dost komplikovaná četnými omluvenkami, mu dál řídne. Právě Jankto se v utkání se Španělskem zranil a tým opustil. Nahradil ho Stanislav Tecl. „Není jednoduché hrát v tomhle termínu čtyři zápasy. Když jsem se to dozvěděl, měl jsem bezesné noci,“ přiznal kouč.

Až 70 zápasů za rok

Šilhavý v tom není sám. Podobný problém řeší celá fotbalová Evropa. Náporem, kterému čelí hráči v předních ligových soutěžích, se už zabývají i vědecké studie. I laikovi je jasné, že ani sebelepší trénink a regenerace nezabrání tomu, že přetěžované tělo v jednu chvíli prostě řekne dost. Navíc nejde jen fyzickou stránku věci, ale také – ba možná především –o psychiku. Neustálý tlak si dřív nebo později vybere svou daň.

„Je naprosto zásadní zavést taková omezení, která by fotbalisty chránila před přetížením,“ řekl pro stanici Deutsche Welle šéf hráčské asociace FIFPRO Jonas Baer-Hoff-mann. Ten upozorňuje na to, že podle posledních výzkumů utrpí 54 procent fotbalistů zranění v důsledku přepracovanosti. „Jde přitom především o reprezentanty, o rozdílové hráče.“

Vaclík si postavil do brány zeď a teď machruje, směje se Coufal

Čím lepší hráč je, v čím lepším hraje klubu, tím masivnější je nápor, kterému čelí. Jeden příklad za všechny: pro liverpoolskou oporu Mohameda Salaha bylo nedávné finále Ligy mistrů 70. soutěžním zápasem v sezoně (56 absolvoval za klub, 14 za Egypt). V drtivě většině šlo o extrémně náročné mače v Premier League a Lize mistrů, v nichž nepostradatelný Salah v průměru odehrál 86,5 minuty na utkání. Nacestoval přitom skoro 86 tisíc kilometrů a 55 procent mačů se uskutečnilo v menších než pětidenních rozestupech. Hrozivá porce.

Jistě, elitní fotbalisté mají k dispozici i elitní péči, ale všeho moc škodí. Není proto divu, že na kontroverzní červnový termín Ligy národů se řada předních hráčů dívá poněkud nevraživě. „Tato soutěž pro mě není důležitá,“ otevřeně řekl belgický záložník Kevin De Bruyne. „Za dvanáct měsíců máme nějaké tři týdny volna. Kdo to nezažil, neumí si představit, jak se cítíme na konci sezony,“ dodala hvězda Manchesteru City.

Únava vs. hrdost

De Bruynemu (a nejen jemu) navíc vadí, že se s nimi o nabité termínové listině nikdo nebaví. Doporučené pauzy na regeneraci se skoro nedodržují a veřejnost má o profesionálních fotbalistech poněkud zkreslenou představu jako o lidech, kteří si párkrát denně čutnou do míče a berou za to miliony. Tak jednoduché to ale není.

„Jsme sportovci, ne stroje. Naše těla i duše mají přirozené limity,“ píše se v otevřeném dopise, který podepsali například Arturo Vidal a Leonardo Bonucci. „Se zvyšujícím se počtem reprezentačních zápasů i různých soutěží tráví fotbalisté mnohem víc času než dřív cestováním, často přes více časových pásem. Takhle to dál nejde,“ stojí v dopise.

Máme toho už plné zuby, přiznal Jankto. A Španělé? Vymyslíme nějakou kulišárnu

Představitelé FIFPRO se snaží tlačit na vedoucí fotbalové organizace, jako jsou FIFA či UEFA, aby za prvé omezily počet mezistátních duelů, za druhé přizvaly zástupce hráčů k jednání o termínech, a za třetí do budoucna zavedly závazná pravidla pro dostatečně dlouhé regenerační pauzy mezi zápasy. Otázka je, co z toho lze prosadit.

Členové českého nároďáku samozřejmě pociťují únavu, přesto nesdílejí De Bruyneho názor na bezvýznamnost Ligy národů. „Každý toho má plné zuby, ale všichni kluci, co jsou tady, jsou hrdí na to lvíče, co mají na prsou. Vždycky sem jedeme za Českou republiku, ne sami za sebe,“ shrnul Jankto.