Nepovedený projekt Lukaku

Byl to projekt, který si vedení Chelsea s Petrem Čechem za rámeček nedá. Romelu Lukaku přišel do Chelsea už před deseti lety z Anderlechtu za 12 milionů liber, ale odehrál za tým jen 15 zápasů, když jednu sezonu strávil na hostování ve West Bromwichi. V roce 2014 pak odešel do Evertonu, který za něj zaplatil 28 milionů liber. O tři roky později ho koupil Manchester United za 75 milionů liber.

Dva roky dozadu posílil belgický útočník za 80 milionů euro italský Inter, za který nastřílel za dvě sezony 47 ligových gólu a přispěl k prvním titulu po 11 letech. Poté ale přišel velký návrat do Chelsea. Lukaku se stal druhým nejdražším hráčem anglické ligy po Jacku Grealishovi, Chelsea za něj zaplatila 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun) s vidinou toho, že bude Belgičan pokračovat ve střeleckých dostizích.

Ve 44 soutěžních zápasech dal ale Lukaku pohých 15 branek a postupně začal ztrácet místo v základní sestavě. Po konci sezony si vytáhlý forvard vytrucoval návrat na hostování do Interu Milán, kde se bude snažit znovu nakopnout své schopnosti.