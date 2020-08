Běžela osmasedmdesátá minuta, když Limberský tvrdou ranou poslal plzeňské fotbalisty do vedení. V tu chvíli to vypadalo se Západočechy velmi dobře.

Když už se zdálo, že přežijí i závěrečný tlak Alkmaaru, přišla minuta čtyřiadevadesátá, střet gólmana Hrušky s jedním z domácích hráčů, penalta a gól na 1:1. Pár desítek vteřin, které poslaly naděje hostí téměř k ledu.

Definitivně pak padly v prodloužení, kdy se domácí prosadili ještě dvakrát. „Za celou kariéru je to asi největší zklamání, byli jsme od postupu pár vteřin… Tyto pocity jsou nejhorší, které fotbalista může zažít. Je to fotbalová tragédie,“ neskrýval zklamání právě autor jediné branky Plzně.

Vyrovnávací branka pochopitelně hostující hráče ochromila. „V první části prodloužení to s námi zamávalo, v té druhé jsme měli mega šanci Havlise (Milana Havla) a byly tam dva závary,“ upozornil Limberský na to, že po inkasované brance na 1:2 měli Plzeňští možnost vrátit se do zápasu.

Krutá tvář fotbalu

To se nepovedlo a těsně před koncem přišla třetí branka Alkmaaru. „Chlapci si hrábli na dno sil a šli za tím, aby byly aspoň penalty, když už nám postup protekl mezi prsty. Ale bohužel se to nepodařilo,“ smutnil i kouč Adrián Guľa, který mluvil o tom, že fotbal ukázal Plzni neuvěřitelně krutou tvář.

Viktoriány tak místo boje o milionářskou soutěž čeká „jen“ bitva o Evropskou ligu. „Je to čerstvé, ale tato situace nás musí stmelit a musíme jít za tím tak, aby se nám podařilo postoupit do skupinové fáze Evropské ligy,“ uzavřel plzeňský trenér.