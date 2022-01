Lepší než Messi. Lewandowski získal cenu FIFA pro nejlepšího fotbalistu světa

Finský záložník Kamara, jehož rodina pochází ze Sierry Leone, po vypjaté osmifinálové odvetě v Glasgow obvinil Kúdelu z rasismu. Stoper Slavie nařčení popřel, přesto dostal od disciplinárky UEFA trest na deset zápasů.

Kamara obdržel třízápasový trest za napadení Kúdely v útrobách stadionu, jemuž přihlížel i tehdejší trenér Rangers Steven Gerrard. Slavia odvetu vyhrála 2:0 a po předchozí domácí remíze 1:1 postoupila do čtvrtfinále.

Kúdela po neúspěšném odvolání přišel o účast na letním mistrovství Evropy. Během podzimní části sezony byl zraněný a trest si už odpykal, přesto podle Ciencaly chce usilovat o očištění svého jména.

Napjaté vztahy se Skoty

"Když jsme proces odvolání k CAS zahajovali, trest ještě zdaleka plně vykonán nebyl. A obvykle to u sportovní arbitráže probíhá rychleji. Ale můj klient využije u CAS svého práva na spravedlivý proces, ve kterém chce očistit své jméno od obvinění z rasismu, které je podle něj zcela nedůvodné," uvedl advokát.

Utkání Slavie v Glasgow provázela kromě pozápasové dohry i ostrá hra domácího celku v průběhu duelu. Rangers dohrávali bez dvou vyloučených fotbalistů, Kemar Roofe navíc bezohledným kopem do hlavy vážně zranil brankáře Ondřeje Koláře. Od té doby panují mezi českým a skotským fotbalem napjaté vztahy.

Ty se naposledy projevily po domácím duelu jiného pražského celku Sparty proti Rangers na konci září. Letenští měli na zápas 2. kola skupinové fáze Evropské ligy zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců vůči záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Díky výjimce UEFA ale mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Jejich bučení a pískání doprovázelo každý Kamarův kontakt s míčem a vyvrcholilo ve druhém poločase, kdy byl záložník po druhé žluté kartě vyloučen.

Sparta utkání vyhrála 1:0, skotský klub si ale na chování diváků stěžoval a obrátil se kvůli tomu i na UEFA. Ta ale v říjnu uvedla, že Spartu za chování diváků trestat nebude.