Měla to být klidná generálka před nadcházejícím olympijským turnajem v Tokiu. Jenže v 87. minutě došlo k nevídanému momentu, jenž předčasně ukončil přátelské utkání mezi fotbalisty Německa a Hondurasu. Vážné zranění? Kdepak. V hlavní roli byl opět rasismus. Terčem se stal německý obránce Jordan Torunarigha, který na svou adresu schytal hned několik narážek.

Německý fotbalista Jordan Torunarigha. | Foto: Profimedia

Pojem rasismus se již stal zarytým stereotypem a rovněž problémem, který se dlouhodobě nedaří vymýtit z travnatých hřišť. Objevil se v rámci ligových zápasů, dokonce i na evropské a mezinárodní scéně. Ale kdo by mohl tušit, že zasáhne i do olympijských her? Události, jenž je po dlouhá desetiletí považována za soutěž založenou na vzájemné podpoře a solidaritě.