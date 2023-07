/ROZHOVOR/ Na hřišti se srdnatě bil, jak bývá v poslední době jeho zvykem. Ale ani nejlepší plzeňský střelec minulé sezony Tomáš Chorý na pozornou defenzivu kosovského vicemistra FC Drita nevyzrál.

Tomáš Chorý v zápase s FC Drita. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na konci první půle vyrazil jeho ránu gólman soupeře, a když pak v úvodu druhého dějství luxusně přiťukl hlavou míč Vydrovi, snesl se jeho pokus jen na břevno. „Samozřejmě, že je to obrovské zklamání,“ hlesl Tomáš Chorý, když přišel po zápase mezi novináře. „Ale myslím, že jsme to vzali správný konec, na soupeře jsme vlétli. Měli jsme spoustu šancí, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili,“ litoval vytáhlý forvard plzeňské Viktorie. „Ale já pořád věřím, že postoupíme,“ přeladil po bezbrankové remíze na optimistickou notu.

Je za tím i nervozita, že jste nedokázali šance přetavit v góly? S týmem se to táhne už od jarní části…

To si nemyslím… Oni dneska padali do střel, dvakrát se to sneslo na břevno. Je to i smůla, štěstí se od nás odvrací. Musíme mu jít naproti, makat každý trénink, pilovat střelbu. Ono to tam jednou spadne a pak věřím, že se roztrhne pytel.

Takže zůstáváte optimistou, především proto, že jste byli lepší než soupeř?

Zápas jsme měli ve svých rukou. Bylo tam všechno, náběhy, možná jen centry do vápna mohli být lepší, že bychom z nich vytěžili víc závarů a šancí. Chodily hlavně z levé strany, škoda, že jich nebylo víc i zprava. Věřím, že když půjdeme touto cestou, tak přibudou branky i body.

Tomáš Chorý (vpravo) v zápase proti FC Drita. Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Překvapila vás Drita něčím? V čem může být odveta zákeřná?

Byl tam jeden oranžový zákrok, kdy Jindra (plzeňský brankář Staněk - pozn. autora) vyletěl při jejich brejku. A pak šel soupeř do jednoho ještě v 85. minutě, jinak jsme měli dveře do defenzivy zavřené. Výborně jsme bránili. Chtěli jsme si pomoct standardkama a centry do vápna, to se nám dařilo, šance jsme měli… Věděli jsme, s čím přijedou, nachystaní jsme.

Nemohla by pro vás být odveta jednodušší v tom, že soupeř by nemusel doma tolik betonovat?

My tam hlavně nemůžeme tam jet s tím, že se to udělá samo. Musíme k zápasu přistoupit ještě o něco lépe než dneska. Být minimálně stejně hladoví a já věřím, že se to otočí na naší stranu, spadne něco do branky a odvezeme si postup.

Čím si vysvětlujete, že jste měli víc střel až ve druhé půli? Dostávali jste se do zápasu pomaleji?

Nevím přesně, kolik jsme měli střel na bránu, to bych si vymýšlel. Ale takových šest sedm jich bylo a to je dost na to, abychom nějaké góly dali. Druhá věc je, že jsme to tam nedotlačili, ale šance jsme měli. A o to se musíme opřít, třeba to tam dotlačit silou vůle. Nemyslím si, že bychom na to neměli. Pořád věřím, že to dobře dopadne.

Bude důležité nepanikařit a pokračovat ve stylu, který pilujete už od přípravy, přestože jste dvakrát po sobě vyšli střelecky naprázdno? Nemůže se to podepsat na psychice?

Myslím, že máme psychicky odolné hráče, abychom se s tím vypořádali. Hraje se na dva zápasy, první skončil bez branek, všechno je otevřené. Teď přepneme na ligu, něco úplně jiného. Přijede Hradec, budeme zase muset dobývat branku soupeře. Snad se na to nachystáme a věřím, že získáme tři body.