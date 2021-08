Je ve funkci teprve od června, kdy nahradil Karla Krejčího. Včera Jan Suchopárek absolvoval svou první nominační tiskovou konferenci, a jestli se mu něco povedlo, tak vzbudit velkou pozornost.

A nejvíc se po zveřejnění seznamu vyvolených diskutuje o jménu, které na něm paradoxně nenajdeme. „Filip Souček je mezi náhradníky. Rozhodoval jsem se mezi ním a Štěpánem Krunertem. Štěpán v posledních zápasech prokázal formu, vstřelil branku a je více vytížený, proto dostal přednost,“ zdůvodnil svou volbu Suchopárek. „Filip patří k hráčům, kteří prokazují formu, hrál i Ligu mistrů v Monaku, kde se neztratil, ale musíme kádr vyvážit, abychom v něm neměli čtyři typologicky stejné hráče,“ dodal.

VYJÁDŘENÍ ONDREJE CHOVANCE



"Společně s jeho kmenovým klubem nerozumíme tomu, proč se do nominace reprezentace do 21 let nedostal Filip Souček z @ACSparta_CZ. Má za sebou těžké zápasy v lize i evropských soutěžích. Působí v top klubu s největší konkurencí…



Pokračování ⬇️ pic.twitter.com/zZtDscQuxS — Chovanec Sport Agency (@ChovanecSport) August 25, 2021

Jenže se svým vysvětlením příliš nepochodil ani u pražského celku, ani u hráčova agenta Ondřeje Chovance. Ten dal průchod svým emocím na Twitteru. „Společně s jeho kmenovým klubem nerozumíme tomu, proč se do nominace reprezentace do 21 let nedostal Filip Souček,“ napsal.

„Má za sebou těžké zápasy v lize i evropských soutěžích. Působí v top klubu s největší konkurencí. Místo Filipa jsou v týmu hráči, kteří v lize teprve začínají, hrají ve spodních patrech tabulky nebo dokonce druhou ligu,“ nechápe Chovanec.

…místo Filipa jsou v týmu hráči, kteří v lize teprve začínají, hrají ve spodních patrech tabulky nebo dokonce druhou ligu. O Filipově vytížení se bavit nemusíme, má ho srovnatelné s ostatními. Nicméně respektujeme volbu trenéra, který je za nominaci zodpovědný.“ pic.twitter.com/y7yZSPpk8s — Chovanec Sport Agency (@ChovanecSport) August 25, 2021

„O Filipově vytížení se bavit nemusíme, má ho srovnatelné s ostatními. Nicméně respektujeme volbu trenéra, který je za nominaci zodpovědný,“ zakončil.

Kritika na sociálních sítích na adresu kouče jednadvacítky ale těžko jeho klienta dostane do nominace. Chovanec si za svá slova vysloužil sám spíše kritiku a posměch. „Dobrý den. Co je ku.va nějaké sportovní agentuře do toho, koho si trenér národní reprezentace vybírá do svého týmu?“ rozohnil se například rapper Dekret a sklidil za to desítky lajků.

Ani u ostatních totiž Chovanec příliš pochopení nezískal. Píší o brečení, fňukání či komickém vyjádření. „Nebude vidět na mezinárodní scéně, tak z něj tolik pak nevytřískáte při přestupu, co?“ má svoji teorii uživatel vystupující pod jménem Kubásek.

Skvělý vyjádření! Kdybyste hráči raději napsal zprávu ať na sobě dál maká a příště je v nominaci bez žádných pochybností a nikam se veřejně nevyjadřoval, tak uděláte lépe. Takhle jste mu i sobě rozhodně nepomohl vylepšit pozici i mediální obraz. — sklinka_7 (@sklinka_7) August 25, 2021

„Skvělý vyjádření! Kdybyste hráči raději napsal zprávu ať na sobě dál maká a příště je v nominaci bez žádných pochybností a nikam se veřejně nevyjadřoval, tak uděláte lépe. Takhle jste mu i sobě rozhodně nepomohl vylepšit pozici i mediální obraz,“ má jasno i sklinka_7.

Nový trenér lvíčat Jan Suchopárek zveřejnil svou nominaci na zářijový sraz, ve kterém reprezentace do 21 let odstartuje nový kvalifikační cyklus ?#ceskarepre ??? #lvicata pic.twitter.com/ErKhb8OEum — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 24, 2021

Souček v probíhající sezóně zasáhl do pěti ligových utkání, v nichž dohromady nastřádal 138 minut a připsal si po jedné brance a asistenci. V odvetě předkola Ligy mistrů v Monaku odehrál celý zápas.