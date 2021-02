Teď už by měl v kolébce fotbalu každý vědět, kde je Eden. Právě odtamtud přišli do Anglie Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří kolo za kolem udivují celou Premier League. Teď Slavia o své síle přesvědčila znovu: v Evropské lize vyřadila favorizovaný Leicester.

A co je hlavní – naprosto zaslouženě. Sešívaní byli v odvetě na hřišti soupeře lepší, domácí prakticky k ničemu nepustili. Není divu, že si pak naplno užívali postupové oslavy, k nimž se díky moderní technice připojil i jejich bývalý lídr Souček, hvězda West Hamu.

„Měl na sobě slávistický dres,“ usmíval se gólový hrdina Lukáš Provod. „Komunikujeme spolu dlouho. Už před zápasem mi říkal, že jsme lepší a postoupíme,“ dodal sešívaný záložník.

