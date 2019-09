„Víme, jak se skupina vyvíjí. Do konce zbývají čtyři zápasy, hrajeme s Anglií. Kosovo dokonce ještě dvakrát, navíc hrajou u nás. Pořád to máme ve svých rukou. Je to tak, že v úterý v Černé Hoře musíme zabrat, abychom se dostali zpátky do pozice, že oni budou nahánět nás,” řekl.

Jste srovnáváni s basketbalovou reprezentací, která září na mistrovství světa.

Vím, vím. Baskeťáci hrají skvělý turnaj, to srovnání přichází. V sobotu jsme hráli chvíli po nich. Rozumím tomu, že by lidé chtěli, aby se nám povedlo něco podobného. Mohli naše zápasy porovnat. Co jsem viděl na sociálních, tak nálada mezi fanoušky taková je.

Štve vás to?

Všichni jsme na sociálních sítích, všichni vidíme, co kde kdo napíše a co z koho vypadne. Vypadá toho dost, donese se to k nám, pak ale záleží, jak si to přebereme mezi sebou. Když někdo sedí v Praze u telefonu nebo počítače, prd ovlivní, co se stane v úterý. To můžeme ovlivnit jen my. Musíme si všechno rozebrat, každý by si k tomu měl něco říct. To, co se píše, neovlivníme. Teď je doba taková, že každý se během vteřiny může připojit na Twitter a něco tam vypálit. My hlavně nesmíme propadnout skepsi.

Jde vám to?

Osobně to házím za hlavu trochu později. Každý to má jinak. Znám kluky v klubu, nebo i tady, že jsou večer po zápase v pohodě. Někdo se na to potřebuje ještě kouknout a rozebrat. Každopádně si všichni uvědomují, o co hrajeme a v jaké jsme situaci. Nikomu z nás to není jedno.

Má ve vašich očích tým větší sílu, než předvedl v Kosovu?

Ano, věřím, že to v úterý ukážeme. Stejně jako v červnu, kdy jsme oba zápasy zvládli. V Kosovu jsme začali dobře, ale po vyrovnávacím gólu šel výkon dolů. Jsem přesvědčený, že šlo jen o momentální zaváhání a že předvedeme lepší výkon a že i výsledek bude lepší.

Počítáte? Přemýšlíte, jak by se boj o druhé místo mohl vyvíjet?

To ne. Pak do toho někdo hodí vidle, obere Anglii a nedopočítáme se. Komu se to povede, získá plusové body. Zatím je Anglie hodně suverénní. Ve třech zápasech nastřílela čtrnáct gólů. Všichni víme, jak jdou zápasy po sobě a kdo má jaké soupeře.

Na zápas v Kosovu byly rozličné názory. Patrik Schick byl kritický, naopak Jan Bořil mluvil o smůle. Co myslíte vy?

Viděl bych to někde mezi. Do vyrovnávacího gólu jsme byli lepší. Kosovo se prezentovalo stejně jako v celé kvalifikaci, čekalo na brejky, v kterých jsou hrozně silní. Navíc jsme věděli, že i když jsou v zápasech dole, tak je neprohrávají. Gól je nakopl a my ustoupili z naší hry. Měli jsme strach kombinovat. I kvůli tomu, jak došlo k vyrovnávací brance, kdy jsme chtěli hrát těžký balon doprostřed, a ztratili ho. Po změně stran nebylo deset minut zlých, pak se ale Kosovo dostalo do tlaku, hrozilo ze standardek a u jednoho rohu jsme zaspali. Pak šli dopředu vysocí kluci a začali jsme na ně nakopávat dlouhé balony. Už to nebylo moc o fotbale. Neřekl bych, že to bylo úplně špatný, ale ani top.