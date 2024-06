Mistrovství Evropy 1976 na balkánské půdě. Právě tam se Československu nadmíru zadařilo, jelikož i přes nevelká očekávání urvalo zlaté medaile. Ikonický dloubáček Antonína Panenky snad ani netřeba připomínat. Ikona Bohemians později prohlásila, že hlavním cílem tehdejšího nároďáku před ME, v němž se nacházelo hodně studentů, bylo neudělat ostudu. V cestě totiž stáli úřadující vicemistři světa, Oranjes v čele s Johanem Cruyffem i samotní šampioni, Němci s Franzem Beckenbauerem. Podrobnosti se dočtete ve druhém dílu tematického seriálu Deníku o dějinách Eura – Když jsme doma slavili medaile.

Antonín Panenka a jeho pověstný dloubák, díky němuž Československo vyhrálo ME 1976. | Foto: čtk

Československá a jugoslávská vzájemnost

„Kontinent, který dal před více než sto lety světu potěšení z kopané, stále jako by žil ve svěrací kazajce anglického konzervatismu. Evropští fotbalisté sice učili svět, byli chloubou olympijských turnajů i světových šampionátů, ale stále nenalézali odvahu k soutěži, z níž by vzešel evropský mistr. Odhodlali se teprve na sklonku padesátých let, ovšem stále jen jaksi zkušebně, pod mnoho neříkající hlavičkou: Pohár evropských národů.“ V lecčems měl autor časopisu Stadion přece jen pravdu.

Když jsme doma slavili medaile. Historie Eura: díl 2. – 1976 Stupně vítězů:

1. Československo

2. Západní Německo

3. Nizozemsko

4. Jugoslávie Největší debakl turnaje:

Západní Německo - Jugoslávie 4:2 Místo konání:

Bělehrad, Záhřeb Celkový počet diváků: 106 087

Pokud se totiž podíváme na jiné kontinenty, zjistíme, že zde vedou delší tradici podobných turnajů. Tak například na jižní polokouli se hraje Copa América již od roku 1916. V Africe mezi sebou tamní národy zápolí od roku 1957, přitom tradiční fotbalový kontinent – Evropa, se svým šampionátem otálela až do roku 1960. Úvahy o jeho založení však sahají minimálně do meziválečného období, kdy si ale evropští funkcionáři vystačili s nově vzniknuvším MS, které ve 30. letech nejprve hostila Uruguay a o čtyři roky později Itálie. Mundial 1934 byl pro kolébku fotbalu klíčový z toho důvodu, že se jej účastnily výhradně evropská mužstva (12 z celkových 16) a do čtvrtfinále se pak probojovala pouze ona. Čechoslováci tenkrát uzmuli stříbro.

Stočme však pozornost do Bělehradu a Záhřebu v roce 1976. Právě tam se totiž konalo v pořadí 5. ME ve fotbale. Závěrečný turnaj se udál v režii čtyř nejlepších reprezentací, které se zasloužily o exkluzivní místenku na slunný balkánský jih pomocí úspěšné kvalifikace. Ta zahrnovala 32 týmů, které byly rozčleněny do osmi skupin po čtyřech. Osmička nejlepších se následně utkala ve čtvrtfinále systémem doma-venku a teprve kvarteto vítězů zamířilo na závěrečný turnaj. Vedle Československa, které zdolalo SSSR, tedy první mistry Evropy z roku 1960, si konečnou letenku zajistili taktéž Západní Němci, Nizozemci a domácí Jugoslávci.

První Euro oslavovali v Moskvě. Kritizovaní Masopust a spol. vyválčili bronz

Start celé akce neušel pozornosti deníku Československý sport: „V Záhřebu mám osmnáct nejlepších fotbalistů. Drží pohromadě jako každá výborná parta, udržují si fyzickou kondici pod odborným vedením asistenta Josefa Vengloše (a ten umí dělat rozcvičky!), žijí mezi hřištěm a hotelem. V úterý dopoledne si však udělali malý výlet do přírody, který zorganizoval náš jugoslávský tlumočník, nikdo jiný než Drago Krnoul, který spolu s vedoucím záhřebského tiskového střediska Slavo Svobodou, jinak zástupcem šéfredaktora Sportských novostí, dlouhá léta žil a studoval v Praze a oba zde našli dobré přátele. Byla to osvěžující změna, hráči se vrátili v dobré pohodě. A ještě před obědem ohlásil trenér Václav Ježek sestavu mužstva proti Holandsku.“

V cestě stáli finalisté mistrovství světa

Hlavní kouč, který byl úzce spjat se Spartou, vsadil v brance na Ivo Viktora, před nímž operovali kapitán Anton Ondruš, v záloze se objevil například pražský rodák Antonín Panenka z Bohemians či trnavský Karol Dobiaš. Úplně na hrotu se pak vyskytovala dvojice Zdeněk Nehoda – Marián Masný. Družina Čechů a Slováků rozhodně nebyla považována v duelu s Nizozemím za favorita, ba naopak. Výmluvná jsou pozdější slova Antonína Panenky: „Výhoda byla, že se od nás nic nečekalo. Odjížděli jsme s jedinou myšlenkou: neudělat ostudu. Porazit oba finalisty světového šampionátu jsme si netroufali.“ Ikona Bohemians narážela na MS 1974, kdy si to o zlato rozdali Němci a Holanďané. „Nikdo nás neznal, z nikoho nešla hrůza. Museli jsme se soupeři postavit jako parta,“ dodal záložník.

Zdroj: Youtube

Není divu, že národní mužstvo mělo před vyvrcholením ME respekt, v sestavě prvního soupeře se totiž nacházelo osm vicemistrů světa, z nichž na první pohled vyčníval proslulý kanonýr Johann Cruyff, jehož doplňoval spoluhráč z Barcelony Neeskens. Úvodní minuty zápasu však Oranjes nevyšly. Už v 19. minutě se Panenkovi podařilo vybídnout ke skórování Ondruše, který se hlavou nemýlil – 1:0. Druhé dějství ale hrálo do karet protivníkovi. Po hodině hry šli borci v bílém do oslabení a krátce na to si Ondruš dal vlastní gól. Měření sil vyvrcholilo až po prodloužení, v němž se stal ústřední postavou žolík František Veselý, jenž nejprve asistoval a poté sám branku vsítil – 3:1. Čechoslováci jsou ve finále!

Zajímavost mimo zelený pažit Po uplynutí fotbalové vřavy se konala na půdě československého velvyslanectví v Bělehradě tisková konference. Jeden z dotazů mířil na strůjce zlatého příběhu, kouče Ježka: Co budou nyní dělat vaše hvězdy? „Máme dobré fotbalisty, ale nemáme hvězdy! Máme v reprezentačním mužstvu hodně studentů. Jim dík za to, že dokázali spojit reprezentační povinnosti s povinnostmi školními,“ skromně odvětil.

Ježkovy svěřence čekal gigant v podobě Západního Německa, které se do boje o zlato dostalo rovněž po skalpu v nastavení, kdy předčilo domácí Jihoslovany 4:2. Sousedé spoléhali na kvality gólmana Seppa Maiera, obránce Bertiho Vogtse či „Císaře“ Franze Beckenbauera. Desetitisíce diváků na bělehradském stadionu v napětí sledovaly celé vyvrcholení. Záře reflektorů se v první desetiminutovce upřely na 26letého Švehlíka z Tehelného pole, jelikož to byl právě on, kdo po Nehodově pasu otevřel gólový účet utkání. Ve 20. minutě musel zpozornit i Viktor na druhé straně, načež vyškrábl míč nad břevno. Nejprve navýšil náskok Dobiaš, nicméně záhy snížil Dieter Müller. Skvělá podívaná.

Hektický děj hry se přece jen zmírnil. Prohrávající Němci však nic nezabalili, jejich tradiční zarputilost se jim vyplatila v samém závěru, kdy srovnali. Prodloužení nerozhodlo, a šlo se tak poprvé v historii Eura ve finále až do penalt. Před osudovým pokutovým kopem všichni kromě Hoenesse proměnili. „Já že budu kopat poslední, udělám tečku,“ prohlásil Panenka. Kníratý fotbalista ji skutečně udělal. Rozhodl se pro krátký rozběh, podebral balon a dloubáčkem jej umístil přímo doprostřed mezi tři tyče. Skákající Maier neměl nárok. Ikonický moment, který obletěl prakticky celý sportovní svět.

Zdroj: Youtube

Outsider zdolal oba finalisty předešlého MS. Nastala nevídaná euforie a jásot, vždyť Československo vybojovalo svůj první (a dosud jediný) titul mistrů Evropy. Úspěchy národního týmu ze dvou stříbrných světových šampionátů tak konečně doplnil ten nejcennější kov. Panenkovi, Viktorovi a spol. předal vítěznou trofej tehdejší předseda UEFA Ital Artem Franchi. Přítomen byl i prezident FIFA Joao Havelange. Obrovský úspěch neunikl ani domácí pozornosti. Blahopřejný telegram zaslal generální tajemník a komunistický prezident Gustáv Husák, hlavní tvář normalizace.