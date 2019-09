Tenhle výběr z Balkánu začal hrát oficiální utkání až v roce 2016, ale hned usiluje o premiérový postup na velký šampionát. Po třech utkáních je pouze bod za Českem, které se usadilo ve skupině A na druhém místě za suverénní Anglií.

„Budeme se snažit zvítězit a utéct jim,“ přitakal trenér, že půjde o mnoho. Konečná stříbrná příčka ve skupině by týmu zajistila postup na turnaj hraný v roce 2020. Vyhrát, to znamená velký krok k cíli. Splnit ho však nebude jednoduché. Důvodů je několik.

Kapitán varuje

Kosovo čtrnáct utkání v řadě nepadlo. Ovládlo svoji skupinu v Lize národů, nyní útočí na postup na Euro. Jeho kvalita je nezpochybnitelná. „Prošel jsem švýcarskou ligou, poznal jsem jejich hráče, kteří tam působí. Kopat umějí, v reprezentaci to dali dohromady, proto je to velmi slušný mančaft,“ ohodnotil soupeře kapitán Marek Suchý.

Dalším faktorem určujícím zapeklitost duelu bude domácí nátura. Kosované žijí z nadšení, že se osamostatnili na Srbsku, že stvořili vlastní národní mužstvo. Arber Zeneli, Kosovan švédského původu, jenž hraje za francouzskou Remeš, to důkladně popsal: „Emoce a podpora, kterou od všech získáváme, je masivní. Jsem šťastný, když přijedu a mohu reprezentovat.“

Nažhavení země se dá dokumentovat i tím, jak rychle byl vyprodaný stadion, kde se bude dnes hrát. Aréna nazvaná po Fadilu Vokrrim, předsedovi místního fotbalového svazu, který vloni nečekaně zemřel, pojme necelých 14 tisíc lidí. Vstupenky zmizely za dvě hodiny (400 jich připadlo Česku). Takový frmol to byl.

„Z Kosovanů čiší hrdost,“ všiml si také Šilhavý. To však není podle kouče jejich jediná zbraň. „Když reprezentují, hrají týmově. Tím roste jejich sebevědomí. Navíc je u nich zastoupeno vše, co mají hráči z jihu,“ vypozoroval.

Samozřejmě, Kosované jsou techničtí, rychlí, hraví, draví, odvážní. Ostatně hrají ve velmi dobrých klubech: Lazio Řím, Fenerbahce Istanbul, Basilej, Hannover…

Kdo je favorit?

Navzdory tomu se domácí pasují do role outsidera. Chybí jim pět zraněných, a proto rozehráli hru, která má Čechy ukolébat. „Vnímali jsme z jejich tábora, že jsou slabí a že jsme jasný favorit, ale ti hráči, kteří nastoupí místo zraněných, jsou stejně kvalitní,“ odmítl český kouč.

Co by ještě vedle soupeřových potíží mělo hostům pomoci? Například výšková převaha či vzpomínka na poslední dvě kvalifikační vystoupení. V červnu byli Češi stoprocentní. „Na to chceme navázat,“ řekl kapitán Suchý.

Bylo by záhodno, protože… „Ve skupině se ukazuje, že čtyři týmy za Anglií jsou vyrovnané,“ prohlásil Šilhavý. Česko, Kosovo, Bulharsko i Černá Hora si na postup dělají zálusk. Už dnes může být o trochu jasněji.