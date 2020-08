Jan Nezmar po necelých třech letech končí své působení v pražské Slavie. Odchod, o němž se už nějakou dobu spekulovalo, potvrdil klub na svých webových stránkách. Zároveň zveřejnil jméno nástupce někdejšího fotbalového útočníka. Bude jím Jiří Bílek.

Fotbalové utkání HET ligy mezi celky SK Slavia Praha a FK Jablonec 19. května v Praze. Jan Nezmar. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Nezmarovo jméno stojí pod největšímu úspěchy Slavie posledních let. Do Edenu přivedl trenéra Jindřicha Trpišovského, do profesního životopisu si může dát dva mistrovské tituly i účast v Lize mistrů či Evropské lize. A na to vše mu stačily bez tří měsíců tři roky.