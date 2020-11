Ve Skotsku dostávají fotbalisté fotbalového obra z Glasgow slušnou sodu. Není divu, Sparta je ve dvojzápase ve skupině Evropské ligy ztrapnila celkovým skóre 8:2.

I odvetu v Praze zvládl tým kouče Václava Kotala jasně 4:1. Lukáš Juliš se po hattricku v Glasgow trefil dvakrát. „Pět gólů dohromady inkasoval Celtic od Lukáše Juliše, hráče, kterého sotva znají u něj doma,“ napsal jízlivě Daily Mail.

Je to trefa do skotských hochů, ne do Juliše. Navíc nadsázka. Juliš rozhodně není tuctový chlapec, v posledním roce, kdy zahnal neustálé zdravotní lapálie, je doslova nepolapitelný.

Nejlepší v lize

„V současnosti je to nejlepší útočník ligy. Myslím, že patří i do reprezentace,“ pronesl Jiří Neček. Asistent trenéra Olomouce Radoslava Látala má právo k rázným soudům. Julišův prvoligový rozlet totiž začal na jaře právě v Sigmě, kde byl na hostování.

Výsledek? 12 zápasů, osm gólů. Návrat do Sparty a podzimní pokračování: zatím první místo v lize mezi střelci s šesti brankami (stačilo mu na to 14 střel, z toho 7 na bránu), k tomu pět zápisů v Evropě.

Přestup? V létě

„Juliš musí zápasy s Celtikem opravdu milovat. Už v Glasgow zcela neznámý útočník nasázel jako vůbec první hráč hostujícího týmu od roku 1983 na Parkhead hattrick. V odvetě před přestávkou asi nejsnazší gól kariéry. Něco takového můžete vidět spíš na školním plácku,“ rýpl si Daily Mail.

Neznámý? Podruhé: Opravdu ne. Evropa si všímá, střelci jsou lákavé zboží. Juliš může v pětadvaceti letech myslet i na přestup do ciziny.

Jeho agent Martin Říha st. to potvrzuje: „Vím, že je Julda sledován zahraničními skauty. Konkrétní nabídka může přijít, ale bude záležet hlavně, jak se bude Lukášovi dařit v prosinci, kdy přijdou důležitější a těžší zápasy.“

Zároveň však uklidní letenské fanoušky: „Pokud by byl konkrétní zájem, tak se stejně případný přestup může uskutečnit až v létě. Sparta má svoje cíle a Lukáše by v zimě nepustila.