Jenže dnes Filip Nguyen, stále ještě extra nadějný gólman libereckého Slovanu, podle všeho nastoupí do brány českého výběru v zápase Ligy národů.

Může za to, samozřejmě, nynější prapodivná situace kolem národního mužstva. Pro duel se Skoty musel být sestaven nový tým členové toho klasického jsou totiž v karanténě po dvou pozitivních nálezech v minulém týdnu. A to i přesto, že v pátek nastoupili na Slovensku a po bravurním výkonu vyhráli jasně 3:1.

Nguyen byl nominován společně s (domácím) olomouckým Alešem Mandousem a měl by být vyslán do boje. Má větší zkušenosti, jméno, jeho kolega se teprve drápe mezi elitu.

Ngyen do špičky patří, ale spíše do té širší (v lize vychytal za 63 zápasů 21x čisté konto). V národním týmu je obří konkurence, do něj nemá úplně blízko, a proto začal uvažovat o možnosti naskočit za Vietnam.

Obrat

„S podporou mého milovaného otce jsem podal žádost o vietnamské občanství,“ oznámil v minulém roce. „Dokončil jsem papírování. Teď čekám na schválení od úřadů. Jestli všechno dobře dopadne, mohu konečně nosit červený dres se zlatou hvězdnou, který patří Vietnamu.“

Jenže teď je to jinak. Sedmadvacetiletý gólman každopádně ještě vylepší dojem z klikaté cesty vzhůru. Poté, co skončil ve Spartě, jak říká, vystoupil z bubliny a šel do práce, každé dopoledne rozvážel obědy. K tomu chytal v Novém Bydžově třetí ligu. A věřil.

Nechtěl se vzdát kvůli mamce, jež ho po rozvodu všemožně podporovala. „Kdybych se na fotbal vykašlal, spláchnul bych to do záchodu,“ vyznal se.

Nakonec se vše v dobré obrátilo. Začal chytat druhou ligu za Vlašim, poté přišel přesun do Liberce. „Najednou jsem nemusel ráno do práce, ale na trénink. Vážím si toho,“ přiznal.

Po dvou a půl letech může přijít další skok, start za národní mužstvo. Bylo by to symbolické: na lavičce bude sedět kouč David Holoubek, který Nguyena vytáhl do ligy.