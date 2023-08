Fotbalová reprezentace odehraje kvalifikační zápas proti Albánii a přátelské utkání s Maďarskem bez jediného nováčka v nominaci. V ní nechybí stálice jako Tomáš Souček, Jakub Brabec nebo Vladimír Coufal. Povolání do národního týmu se dočkalo hned 13 hráčů ze zahraničních soutěží, z domácí FORTUNA:LIGY je v nominaci desítka hráčů. „Ukazuje to, že kvalita hráčů je dobrá. Zahraniční ligy hráče posunou,“ pochvaloval si trenér Jaroslav Šilhavý.

Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/Martin Jůzek

Reprezentační kouč vsadil na samá zkušenější jména, mezi třiadvacítkou nominovaných nefiguruje žádný nováček. Až mezi náhradníky jsou Matouš Trmal, Tomáš Vlček nebo Martin Vitík, který figuruje v nominaci jednadvacítky.

„Některé mladé hráče včetně Vlčka a Vitíka máme mezi náhradníky. Už to, že jsou tam, o něčem svědčí. Vůbec se tomu nebráníme, zapojení mladých hráčů budeme jenom vítat,“ uvedl k možnému omlazení kádru Šilhavý.

Pro tentokrát ale znovu sází na zkušenost, i když s některými jmény počítat nemůže. Mimo je kvůli zranění David Jurásek a stále také vyhlášený kanonýr Patrik Schick.

„V sobotu jsme byli na zápase v Mönchengladbachu a říkal, že to vidí velice nadějně. Během tří až čtyř týdnů by měl začít trénovat. To je taky pozitivní. Začne trénovat s týmem a pak se uvidí, jak se zapojí do zápasů. Byli bychom rádi, kdyby byl k dispozici. Je to skvělý hráč. Netroufnu si ale říct, jestli to bude už příští sraz,“ řekl k Schickovu stavu reprezentační trenér.

Absence Baráka pokračuje

V nominaci na zářijové zápasy znovu chybí i záložník Antonín Barák, který se v Praze představil ve finále Evropské konferenční ligy v dresu Fiorentiny. Už naposledy ho ale Šilhavý z nominace vynechal a hovořil o nevhodném chování v týmu.

„Změnilo se to, že je Tonda teď zraněný. Komunikuje s naším fitness koučem ohledně zdraví. To, co jsme řekli minule, platí nadále. Já s Tondou nemluvil,“ prozradil Šilhavý na úterní tiskové konferenci.

V bráně českého týmu se tedy poperou o místo Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka a Jindřich Staněk. V obraně by opět měli být oporami Jakub Brabec, Vladimír Coufal, Tomáš Holeš nebo Ladislav Krejčí mladší a v záloze dostane znovu šanci Tomáš Souček, Alex Král nebo bratři Sadílkové. Zajímavě složený bude útok, kde se podělí o čas na hřišti Tomáš Čvančara, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Václav Jurečka a Jan Kuchta. To i přesto, že ne všichni jsou v ideální střelecké formě.

„Vencovi Jurečkovi vyšel závěr ligy, padalo mu tam všechno. Tím vyhrál i korunu krále střelců. Věříme jim, proto jsou v nominaci. Věřím, že nezapomněli dávat góly,“ zastal se nominovaných útočníků Šilhavý, kterého potěšily přestupy reprezentantů do zahraničních lig. Díky tomu je v nominaci tentokrát více hráčů působících za hranicemi než v domácí lize.

„Vnímám to velice pozitivně. Atmosféra v Bundeslize je úžasná a týmy tam jsou silné. Klukům, kteří přestoupili, hrají a daří se jim, jsme to přáli. Věříme, že se budou zlepšovat a budou pro nás ještě platnější,“ prohlásil trenér národního týmu.

Jeho svěřenci před sebou teď mají nabitý program. V pondělí se sejdou v Praze a už ve čtvrtek vyzvou v Edenu v kvalifikačním utkání Albánii, která se momentálně v tabulce nachází o bod za Českem na druhém místě.

„Vzpomínám si, když jsme s nimi hráli tady na Spartě před Eurem. Byli velice silní, ale porazili jsme je. Teď je to jeden z aspirantů na postup. Počítám tam Polsko, nás a Albánii. Jsou nepříjemní, jsou na tom velmi dobře pohybově, rychlostně i dovednostně. Po příchodu nového trenéra jsme zaznamenali i posun v organizaci hry. Nečeká nás nic jednoduchého,“ řekl Šilhavý.

Ten se spolu s týmem následně přesune do Maďarska, kde už v neděli odehraje reprezentace přátelský duel s domácím výběrem. „Reprezentace Maďarska udělala velký pokrok, má skvělé výsledky a hráče v dobrých ligách. Tým je velice silný a konfrontace bude dobrá pro nás pro všechny,“ uvedl závěrem reprezentační trenér.

Nominace reprezentace:

Brankáři: Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk.

Obránci: Jakub Brabec, Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí, Patrizio Stronati, Jaroslav Zelený, David Zima.

Záložníci: Václav Černý, Alex Král, Ondřej Lingr, Lukáš Provod, Lukáš Sadílek, Michal Sadílek, Tomáš Souček.

Útočníci: Tomáš Čvančara, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Václav Jurečka, Jan Kuchta.